Afbeelding onthult eerste blik op atypische BlackBerry Motion

BlackBerry lijkt helemaal terug van weggeweest. Het Chinese TCL heeft licentie op de merknaam en brengt sinds enige tijd nieuwe toestellen uit onder de naam. De volgende telefoon wordt de BlackBerry Motion, die ontwikkeld werd onder de naam Krypton. Nu is er een eerste afbeelding van het toestel gelekt.

Technologiejournalist Evan Blass plaatste het beeld op zijn Twitter-pagina. De BlackBerry Motion is de eerste nieuwe telefoon van het bedrijf die geen fysiek toetsenbord heeft. Dat was juist altijd het ding van BlackBerry, maar het lijkt nu te accepteren dat gebruikers steeds meer gewend raken aan een niet-fysiek toetsenbord en daarom ook minder behoefte hebben aan die fysieke variant.

De BlackBerry Motion past niet helemaal binnen de nieuwste trends. Het toestel heeft geen smalle schermranden en nog gewoon een thuisknop. Daarop zien we het logo van BlackBerry gedrukt staan, en vermoedelijk bevindt zich daaronder ook een vingerafdrukscanner. Verder is er een 3,5mm-ingang, voor de hoofdtelefoon. Op veel manieren is het dus een traditioneel BlackBerry-toestel.

Verder is de Motion volgens de geruchten ook voorzien van de veiligheidssoftware waar het bedrijf de afgelopen jaren naam mee heeft gemaakt. Ook zou de Motion een indrukwekkende batterijduur van 26 uur hebben. Op welke processor het apparaat draait, of met welke hoeveelheden geheugen het geheel geleverd wordt, is niet bekend.

Naar het schijnt wordt de BlackBerry Motion deze maand nog officieel onthuld.