Nvidia onthult eerste computerchip voor ontwikkeling zelfrijdende voertuigen

Business

Nvidia heeft een computerchip onthuld die voor een zogeheten level 5 voertuig moet zorgen. Zo’n soort voertuig kan navigeren zonder dat er input van een bestuurder vereist is. Anderzijds heeft zo’n zelfrijdende voertuig ook geen stuur of pedalen meer nodig, waardoor we eigenlijk echt over een autonome auto kunnen spreken.

Tijdens de presentatie gaf Nvidia aan dat de derde generatie Drive PX automotive line, ook wel Pegasus genoemd, chips zijn met de afmetingen van een kentekenplaat. De Pegasus beschikt volgens Nvidia over datacenter-klasse processorkracht, waardoor 320 biljoen operaties per seconde zijn uit te voeren. Dat is ongeveer 13 keer meer rekenkracht dan de huidige PX 2-klasse. Een dergelijke verbetering zou nodig zijn voor de ontwikkeling en het testen van toekomstige autonome auto’s.

Reuters tekent uit de mond van Automotive-analist Luca De Ambroggi op dat Nvidia hierdoor een stap voorloopt. Volgens De Ambroggi lopen concurrenten als Intel, NXP en Bosch echter niet ver achter. Deze partijen werken samen met andere bedrijven om een zelfrijdende auto te realiseren. Nvidia geeft op zijn beurt aan dat er 25 klanten werken aan auto’s zonder bestuurder, robotaxi’s en langeafstandsvrachtwagens.

Toepassing en beschikbaarheid

Twee afnemers die bij naam genoemd worden zijn Deutsche Post DHL Group en ZF. Zij zijn van plan om een vloot autonome bezorgvrachtwagens op de markt te brengen die gebruikmaken van de Pegasus. Het leeuwendeel van de 25 klanten zal zich echter focussen op robotaxi’s, die zonder stuur en remmen veschijnen en rijden op bepaalde routes. De grote automakers die de computerchip gebruiken zullen hun eigen product de komende maand bekendmaken.

De Pegasus-lijn zal medio 2018 beschikbaar zijn voor automakers. Zij kunnen vanaf dat moment de ontwikkeling van voertuigen beginnen, alsmede software-algoritmes testen voor het beheren van zelfrijdende auto’s. Nvidia deed de aankondigingen tijdens een ontwikkelaarsconferentie in München. Daar was ook een prototype Deutsche Post StreetScooter bezorgvrachtwagen te zien, die door de chip sensoren voor onder meer zes camera’s, één rader en één lidar of een 3D-lasercamera kan beheren.