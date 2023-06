De baas van Nvidia was positief over Europa na zijn ontmoetingen met de Europese Commissie. Als gevolg daarvan is het “zeer waarschijnlijk” dat het bedrijf in Europa zal investeren.

Het is “zeer waarschijnlijk” dat Nvidia gaat investeren in Europa, vertelde CEO Jensen Huang aan verslaggevers in het weekend. Huang zei dat hij uitbreiding naar Europa een “geweldig idee” vond en vertelde ook wat de Europese commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, hem tijdens een recente bijeenkomst had verteld.

Tijdens hun gesprek suggereerde Breton “dat Nvidia veel meer zou moeten investeren in Europa en dat Europa een prachtige plek wordt om de toekomst van Nvidia op te bouwen”, aldus Huang. De ontmoeting, die plaatsvond op het hoofdkantoor van Nvidia in Silicon Valley, maakte deel uit van een reeks gesprekken die Breton had gepland met verschillende Amerikaanse techgiganten om kunstmatige intelligentie en content moderatie te bespreken in het kader van de aankomende Digital Services Act.

De EU Chips Act promoten in de VS

Bretons charmeoffensief is ongetwijfeld bedoeld om Amerikaanse techbedrijven ervan te overtuigen in de EU te investeren onder de paraplu van de European Chips Act. De wetgeving heeft een pakket van 43 miljard euro aan publieke en private investeringen beschikbaar gesteld om chipmakers als Nvidia te verleiden fabrieken in Europa te bouwen.

Bedrijven als Intel en AMD hebben grote projecten in de Europese Unie aangekondigd die onder de wet zullen worden gesubsidieerd.

Nvidia zal ook proberen te investeren in Europa, zei Huang. “De reden daarvoor is dat Nvidia graag een wereldwijd internationaal bedrijf wil zijn,” vertelde hij verslaggevers na een ontmoeting met Breton.

Nvidia stuwende kracht voor AI

Nvidia zag zijn waarde de afgelopen weken rond de $ 1 biljoen schommelen, nadat de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf de verwachtingen ver overtroffen. “AI gaat over data, AI gaat over algoritmes en AI gaat over rekenkracht,” zei Breton na zijn ontmoeting met Huang. “Rekenkracht is te danken aan bedrijven als Nvidia,” voegde hij eraan toe. Breton zei dat hij Huang heeft uitgenodigd om de discussie volgende maand in Brussel voort te zetten.