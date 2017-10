Microsoft begint uitrol van Windows 10 Fall Creators Update naar Insiders

Apps & Software

Windows Insiders in de Release Preview-ring kunnen per direct de Windows 10 Fall Creators Update gebruiken. De grote update voor het besturingssysteem bevindt zich daarmee in de laatste fase van de lancering, die op 17 oktober plaats zal vinden.

De Release Preview-ring is de omgeving waar Microsoft doorgaans zijn cumulatieve updates test voor Windows 10 voordat ze uitgerold worden naar alle gebruikers. Ook brengt Microsoft hier grote feature updates uit enkele dagen of weken voordat de publieke lancering plaatsvindt. Het doel hiervan is om op het laatste moment nog het één en ander te testen.

In de aankondiging op zijn blog geeft Microsoft aan dat deze stap dan ook de laatste voorbereidingen zijn op de algemene beschikbaarheid van de Fall Creators Update. Build 16299.15 moet te vinden zijn in de Release Preview-ring. Als een deelnemer van het Insider-programma dit niet ziet, vraagt Microsoft om geduld. De komende dagen moeten zij in ieder geval de update kunnen uitproberen.

Het installeren van de Build 16299.15 kan voor Insiders via het Windows Update-scherm. In deze versie kunnen nog wat problemen en ongepolijste zaken voorbij komen, maar echt groot zullen ze niet meer zijn. Microsoft test de Fall Creators Update namelijk al enige tijd, waardoor de versie zo goed als af is.

Mogelijkheden en opvolger

De grote update voor het besturingssysteem richt zich met name op het toevoegen van zaken die te maken hebben met creativiteit. Daarbij valt te denken aan verbeterde mogelijkheden voor het gebruik van een stylus (Ink), Paint 3D en mixed reality. Ook Story Remix is een belangrijk onderdeel die toegevoegd gaat worden. Tijdens de IFA werd de releasedatum bekendgemaakt, alsmede wat meer inhoud van de update.

Overigens is ook over de opvolger al het één en ander bekend. Zo verscheen recentelijk nog het bericht op Techzine dat Microsoft in een previewversie van Redstone 4 het nieuwe ontwerp van het startmenu te zien was. De eerste build van deze grote update, die waarschijnlijk over een half jaar verschijnt, verscheen begin september.