Bitcoin breekt ondanks felle kritiek grens van 5.000 dollar

De kritiek op de Bitcoin (en ook andere cryptomunten) wordt steeds heviger, maar dat weerhoudt investeerders er niet van er veel geld in te steken. De afgelopen twee weken nam de waarde van de Bitcoin met zeven procent toe, en bereikte deze voor het eerst in zijn geschiedenis de grens van de 5.000 dollar.

De afgelopen maanden is de weg voor de waarde van de Bitcoin bijna onafgebroken omhoog geweest. Op 2 januari 2017 stond de digitale munt voor het eerst in drie jaar weer boven de duizend dollar. Twee jaar daarvoor kende de virtuele munteenheid nog een absoluut dieptepunt van 220 dollar. Sinds de munt in januari de grens van de duizend dollar overschreed, lijkt het vertrouwen van investeerders alleen maar toegenomen te zijn.

Recente mijlpalen en kritiek

Het duurde tot eind mei voordat de Bitcoin de grens van de 2.000 dollar wist te bereiken. Ook toen was er enige volatiliteit te zien geweest in de waarde van de munt en vroegen we ons nog hardop af hoe lang die zoveel waard zou blijven. Maar begin augustus brak de munt wederom een record en was deze voor het eerst meer dan 3.000 dollar waard en pakweg twee weken later werd de grens van de 4.000 dollar bereikt.

Ondertussen bereikte de munt dus de waarde van 5.000 dollar en is hij 5.198,78 dollar waard per stuk. Dat terwijl er de afgelopen weken een paar ‘tegenslagen’ te verwerken waren. Een voorname tegenslag kwam vanuit JPMorgan CEO Jamie Dimon, die de munt tijdens een conferentie in New York “fraude” en “een gevaar” noemde. Volgens hem kan de munt op termijn niet werken, en zal deze uiteindelijk in elkaar klappen. Op welk moment dat zal zijn durfde Dimon niet te vertellen, maar wat hem betreft zal dat moment er wel komen. Ook verbood de Chinese overheid vlak daarvoor nog crowdfundingacties met de munt.

Dat investeerders ook lang niet altijd zeker zijn van de waardevastheid van de munt, blijkt wel uit onderstaande grafiek. Daarin zien we hoe de waarde van de munt het afgelopen jaar veranderd is. Van hoogte- naar dieptepunten.