Riverbred brengt flexibiliteit van Microsoft Cloud Storage naar rand van het netwerk met Azure

Riverbed Technology laat in een persbericht weten de SteelFusion Azure-Ready Edge te introduceren. Het bedrijf brengt hiermee de flexibiliteit en voordelen van Azure-cloudopslag naar de rand van het netwerk. Volgens Riverbed een nodig stap aangezien de opkomst van cloud- en internetdiensten voor meer complexiteit en kosten zorgt op het gebied van IT-beheer aan de rand van het netwerk.

Met SteelFusion Azure-Ready Edge wil het bedrijf dan ook de complexiteit met betrekking tot hybride applicatie- en dienstenbeheer op externe locaties een halt toeroepen. Dat gebeurt met behulp van een software-defined platform dat externe data en operationele processen centraliseert in de cloud of in de hybrid cloud. De oplossing zal activiteiten zoals back-up, recovery en het implementeren van nieuwe diensten versnellen.

Uitbreiden

Door ondersteuning van Microsoft Hyper-V als virtualisatieplatform geeft SteelFusion Azure-Ready Edge vestigingen van bedrijven direct toegang tot Azure voor gebruik als primaire opslaglaag. Zo moeten gegevens direct vanuit de cloud beschikbaar gesteld, beschermd en hersteld kunnen worden.

Deze nieuwe feature zal complexe en kostbare taken op het gebied van IT-activiteiten op vestigingen vereenvoudigen. Daarnaast is het mogelijk om investeringen in een eigen datacenter, de Azure-cloud of een hybride-cloudcombinatie voor alle afgelegen locaties binnen het bedrijf uit te breiden. Dit zorgt volgens Riverbed voor verbeterde flexibiliteit, datasecurity, applicatieprestatie en infrastructuurflexibiliteit.

Centraal onderbrengen

Riverbed SteelFusion maakt een software gedefinieerde netwerkrand mogelijk door best-of-breed virtualisatie, intelligent storage-caching en geavanceerde WAN-optimalisatie samen te brengen in één hyper-converged infrastructuuroplossing. Alle data en diensten van filialen worden hierdoor centraal ondergebracht in een datacenter of cloud zonder negatieve gevolgen voor de lokale prestaties of de beschikbaarheid voor medewerkers aan de netwerkrand, zo legt Riverbed uit.

Riverbed nestelt zich steeds meer in de markt van grote cloudspelers. Zo werd eind september bekend dat er een samenwerking met Huawei komt. Door de StealHead-oplossing van Riverbed moet de CloudEPN van Huawei beter worden.