Firefox Quantum 170 miljoen keer geïnstalleerd in eerste maand

Apps & Software

De recentste versie van de Firefox-browser, ook wel Quantum, is binnen een maand na lancering door 170 miljoen gebruikers geïnstalleerd. Dat claimt althans de maker in een blogbericht. Het aantal zal mede komen doordat gebruikers van Google Chrome de nieuwe Firefox-versie installeerden.

Zo is in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder 44 procent meer downloads van Chrome-gebruikers te zien. Firefox Quantum is dan ook de versie van het bedrijf die het snelst meer dan 100 miljoen profielen haalt en een half miljard dagelijkse gebruikersuren. Er zouden iedere dag nog miljoen gebruikers hun eerste stappen binnen Firefox Quantum zetten.

De veranderingen die de nieuwe versie bracht waren vooral terug te vinden in de desktop uitvoering van Firefox. Toch zouden de vier mobiele apps door Quantum ook te maken krijgen met sterke groei. Zo claimt het bedrijf een toename van 24 procent aan iOS- en Android-installaties voor Firefox, terwijl het aantal iOS- en Android-installaties van Firefox Focus 48 procent toenam.

Sinds de release werden er meer dan 1000 extensies toegevoegd aan addons.mozilla.org. Met name verbeterde browsersnelheid en stabiliteit vielen op bij de introductie, twee onderdelen die volgens het bedrijf ook ontwikkelaars reden geeft om tools te proberen. Op 26 september verscheen de ontwikkelaarsuitvoering van Quantum al. Sindsdien is er een 10 procent toename aan dagelijks gebruik van developertools en een 53 procent groei voor Developer-uitvoering downloads.

Nieuwe functies

De verbeterde snelheid is van invloed op het laden en renderen van pagina’s, alsmede op de interface. Zelfs als er honderden tabbladen openstaan moet deze snel en responsief blijven. Om dit mogelijk te maken bouwde Mozilla kernonderdelen van de browser helemaal opnieuw op. Zo is er gekeken hoe de browser omgaat met CSS-stylesheets, hoe pagina’s geladen worden en hoe de GPU van een computer of laptop gebruikt wordt.

Ook kwam Mozilla met een vernieuwd ontwerp, dat een stuk minimalistischer gemaakt is. Vooral de menu’s en tabbladen hebben veel aandacht gekregen en er is een bibliotheek-knop toegevoegd. Onder die knop zijn de favorieten, downloads en de browsegeschiedenis terug te vinden.