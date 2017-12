Microsoft voegt kunstmatige intelligentie toe aan Bing

Apps & Software

Microsoft heeft vandaag een hele reeks verbeteringen voor zoekmachine Bing aangekondigd. Het bedrijf voegt vooral kunstmatige intelligentie toe aan de zoekmachine zodat bepaalde resultaten beter worden. Zo kunnen objecten beter herkend worden en ‘leest’ de AI teksten ook scherper.

Dat heeft Microsoft vandaag bekend gemaakt in een blogpost. De nieuwe functies worden onder de noemer Intelligent Search uitgebracht en bieden volgens het bedrijf “uitgebreidere en completere informatie”. Hieronder zetten we de vier belangrijkste wijzigingen uiteen.

Intelligente antwoorden

Onder de noemer ‘intelligente antwoorden’ brengt Microsoft een nieuwe manier van zoeken naar Bing. De zoekmachine maat gebruik van meerdere voorgeselecteerde bronnen om antwoord te geven op bepaalde vragen. Die antwoorden zijn zo uitgebreid mogelijk, maar zullen niet altijd eenduidig zijn.

Als er bijvoorbeeld gevraagd wordt naar de gezondheidseffecten van het drinken van koffie, dan geeft Bing twee resultaten weer. Zo laat de dienst aan de ene kant positieve effecten zien en aan de andere kant negatieve. Of als er meerdere antwoorden mogelijk zijn, laat Microsoft die ook gewoon zien. Op die manier moet Bing goed uitgebalanceerde antwoorden geven en gebruikers daarmee helpen een eigen mening te vormen.

Reddit op Bing

Ook is er een samenwerking aangegaan met platform Reddit. Dat heeft 330 miljoen maandelijks actieve gebruikers en bevat verrassend veel interessante informatie. Als je bijvoorbeeld zoekt naar een algemeen onderwerp dat beantwoord kan worden middels een Reddit-topic, krijg je dat te zien. Ook wordt Bing de plek waar je terecht kan voor Reddit AMA’s, Q&A’s met beroemdheden en andere informatie.

Betere zoekopdrachten

Een van de dingen waar Microsoft naar eigen zeggen veel mensen over hoort, is dat het soms ingewikkeld is om iets relatief eenvoudigs te vinden. Het helpt al als je de goede zinnen intikt en daar speelt de AI van Bing nu op in. Zoek je bijvoorbeeld naar manieren om te ontstressen, dan suggereert Bing een reeks verschillende begrippen om toe te voegen aan de zoekopdracht.

Intelligent afbeeldingen zoeken

Tot slot is er nog een update gedaan voor de manier waarop Bing naar afbeeldingen zoekt. De algoritmes waarmee naar afbeeldingen gezocht wordt is verfijnd. Zo kan je een specifiek element in een foto selecteren, om Bing vervolgens naar dat ene element te laten zoeken.