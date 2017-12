Microsoft werkt nog altijd aan apparaat met opvouwbaar scherm

Hardware

Er zijn al acht jaar verstreken sinds we voor het eerst hoorden dat Microsoft werkte aan een soort tablet met twee schermen – de Courier. Werk aan dat apparaat werd in 2010 stopgezet, maar ondertussen blijkt uit een nieuwe patentaanvraag dat Microsoft de droom van zo’n apparaat niet opgegeven heeft.

De site Ars Technica wist de hand te leggen op een reeks patentaanvragen van de technologiereus. Die aanvragen tonen ontwerpen voor een apparaat met twee schermen, die aan elkaar gekoppeld zijn middels een scharnier. Die ziet er op dezelfde beelden behoorlijk ingewikkeld uit en kan als het goed is alle kanten opdraaien.

Release in 2018 of 2019

In de loop van oktober hoorden we nog dat Microsoft mogelijk in 2018 of 2019 met een apparaat met dubbel scherm komt. Het zou gaan om een apparaat met de codenaam Andromeda, dat opvouwbaar is en op de markt gebracht wordt als een “digitaal notitieboek”. Veel meer hoorden we niet over het apparaat, al zou het wel een gewone versie van Windows draaien.

Mocht het toestel er ook echt komen, kan dat het apparaat zijn waar CEO Satya Nadella het een hele tijd geleden over had. Die vertelde dat het volgende mobiele apparaat van het bedrijf een nieuwe productcategorie zal vormen. Wellicht dat het opvouwbare apparaat zoals op onderstaande en bovenstaande beelden te zien, die categorie zal vormen.

Ondanks dat Microsoft veel tijd in de ontwikkeling van het apparaat lijkt te steken, wil dat niet zeggen dat het er uiteindelijk ook echt komt. De technologiereus maakt wel vaker apparaten om ze vervolgens niet op de markt te brengen. Een specifiek voorbeeld is de Surface Mini-tablet, die enkele dagen voor de geplande aankondiging geannuleerd werd.