Facebook bindt de strijd aan met engagement bait

Als je door het nieuwsoverzicht op Facebook scrolt, valt het je vast op dat er regelmatig gevraagd wordt om een reactie, like of share. Het sociale medium gaat daar een einde aan maken. Het zogenaamde “engagement bait” heeft geen toekomst meer op het netwerk.

Dat meldt het sociale netwerk in een uitgebreide blog. Het bedrijf wil berichten die “tegen een van onze kernwaardes voor het nieuwsoverzicht indruisen – authenticiteit – minder prominent maken. We willen de verspreiding van content die spammerig, sensationeel of misleidend is tegengaan, en betekenisvollere en authentiekere gesprekken op Facebook juist een belangrijkere plek geven.”

Hoe het dat doet

Om dat mogelijk te maken, heeft Facebook een machine learning model getraind op het spotten van engagement bait. Daarvoor bekeek het algoritme honderdduizenden berichten die als zodanig aangemerkt waren (of juist niet). De komende paar weken wordt dat algoritme ingezet om engagement bait een minder belangrijkere plek te geven. Pagina’s die regelmatig over de schreef gaan, zullen strenger behandeld worden.

Overigens zullen bepaalde soorten berichten uitgezonderd worden. Berichten waarin bijvoorbeeld om advies gevraagd wordt, of berichten rond vermiste kinderen waarin opgeroepen wordt het zoveel mogelijk te delen mogen, net als inzamelingsacties voor goede doelen, nog altijd om likes en shares vragen.

Facebook doet er de afgelopen tijd meer aan om de site relevanter te maken. De laatste jaren werd clickbait steeds alomtegenwoordiger en nu bindt het sociale medium daar de strijd mee aan. Er wordt nu opgetreden tegen nepnieuws, maar ook tegen clickbait-achtige verhalen. Op die manier moet het netwerk relevant blijven.