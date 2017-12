Epson onthult kleine A3+-fotoprinter

Hardware

Epson laat aan Techzine weten over de Expression Photo HD XP-15000. Het gaat hier om een nieuwe draadloze fotoprinter die foto’s in A3+-formaat print. Vanwege zijn compact ontwerp moet het apparaat weinig ruimte in beslag nemen. Voor Epson betekent het zijn kleinste A3+-fotoprinter.

Hoewel het persbericht geen afmetingen vermeldt, zijn die op internet al wel te vinden. Zo is de printer 47,9 cm breed, 15,9 cm hoog en 37 cm diep. Volgens Epson is de printer daardoor makkelijk te verwarren met een A4-model. Ter vergelijking: A4 kent de afmetingen 29,7 cm bij 22 cm, terwijl A3 de afmetingen 29,7 cm bij 42 cm kent.

Met de XP-15000 zijn creative opdrachten thuis uit te voeren, zoals afdrukken tot A3+-formaat op bijvoorbeeld dikker papier, kaarten, cd’s en dvd’s. Er kan daarbij in kleur of zwart-wit geprint worden. De zeskleuren Claria Photo HD Ink-set biedt vernieuwde grijze en rode inkt, wat voor beide verbeteringen moet opleveren. Voor zwart-wit betekent dit bijvoorbeeld vloeiende overgangen tussen de schaduwen en lichtere tinten, terwijl de rode inkt een extra breed kleurenspectrum mogelijk maakt dat resulteert in realistischere en levendigere kleuren.

Andere specificaties

Epson wil met een aantal functies de printer gebruiksvriendelijk maken. Dit betekent onder andere een LCD-scherm van 6,1 cm voor eenvoudige navigatie, een gemotoriseerde uitvoerlade en automatische inschakeling. Het bedrijf belooft snel en eenvoudig gebruik voor alledaagse documenten, met automatisch dubbelzijdig afdrukken op A4-formaat.

De printer realiseert ISO-afdruksnelheden tot 9,2/9 pagina’s per minuut 3(zwart-wit/kleur). Aan de voorzijde vinden we een papierlade voor tot 250 vellen A4 en aan de achterzijde is er een papierlade voor tot 50 vellen A3+. Dankzij wifi, wifi direct en een volledige suite mobiele opties voor het afrukken van foto’s en documenten onderweg, krijgen gebruikers de vrijheid om te printen hoe en waar ze willen. De XP-15000 is vanaf januari verkrijgbaar, in webshops wordt eind januari aangehouden, voor een prijs van 389 euro inclusief BTW.