De veiling van de resterende nationale 5G-frequenties in de 3,5 GHz-band zijn dit jaar niet meer mogelijk. Voor de veiling moeten verschillende bezwaren tegen het Nationaal Frequentieplan eerst langs de rechter passeren. Dit bevestigt de verantwoordelijke Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.

De Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur, het voormalige Agentschap Telecom, bevestigt dat de veiling van de laatste 5G-frequenties in Nederland in de 3,5 GHz-band opnieuw vertraging heeft opgelopen. Hierdoor kan de geplande veiling in het najaar niet meer plaatsvinden, zegt de dienst tegen NU.nl.

Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), verantwoordelijk voor het Nederlandse telecombeleid, zouden verschillende partijen bezwaar hebben gemaakt tegen de wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP). Dit plan is noodzakelijk voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequentie voor 5G-dekking. De bezwaren komen pas in oktober dit jaar voor de rechter. Daardoor kan pas later zekerheid worden gegeven de een nieuwe veilingsdatum.

Telecomoperators niet blij

De Nederlandse telecomoperators balen van de situatie. Het gebruik van 5G groeit snel en daardoor is meer frequentieruimte nodig. Tegenover NU.nl stellen woordvoerders van Odido en VodafoneZiggo dat door het gesteggel Nederland uit de pas loopt tegenover andere Europese landen en dat meer 5G-frequentieruimte echt noodzakelijk is voor het goed onderhouden van de telecomnetwerken.

Tegelijk geven de diverse Nederlandse telecomoperators aan dat de veiling niet overhaast moet plaatsvinden, aangezien er nog te veel onzekerheden zijn.

Veiling 3,5 GHz jarenlang vertraagd

De veiling van de 5G-frequenties in de 3,5 GHz-band is een jarenlang slepend proces. De veiling werd eerder opgehouden door het Ministerie van Defensie vanwege het toenmalige afluisterstation in Burum (Friesland) die op dezelfde bandbreedte actief was.

Daarna werd de veiling vertraagd door bezwaren van het commerciële satellietstation van Immarsat, ook in Burum gevestigd, dat ook een alternatieve locatie moest zoeken. Dit Britse bedrijf moet na de veiling van de 3,5 GHz-frequentie zijn gebruik aanpassen, voordat het verhuist naar een nieuwe locatie in Griekenland. Het NFP werd door de activiteiten van Immarsat herzien. De herziening botst nu dus alleen op kritiek.

