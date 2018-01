Broadcom richt zich nu op individuele investeerders om overname Qualcomm te bewerkstelligen

Business

Dat Broadcom maar al te graag Qualcomm wil overnemen bleek onlangs wel. In november bood het nog 130 miljard dollar voor de overname van de chipfabrikant. Dat werd standvastig van de hand gewezen, maar de soap is daarmee duidelijk nog niet voorbij.

Niet alleen probeert Broadcom delen van het bestuur van Qualcomm te vervangen om de overname alsnog realiteit te maken. Het bedrijf wil namelijk ook de mening van investeerders veranderen, opdat er nog meer druk op het bestuur komt te staan. Nu blijkt namelijk dat Broadcom brieven heeft verzonden naar geldschieters van Qualcomm, om hen de voordelen van een samenvoeging van de twee bedrijven nogmaals op het hart te drukken.

Overnamepoging verhardt

Qualcomm vond het bod van Broadcom in november veel te laag. Sterker nog, het stelde dat het “significant ondergewaardeerd” werd door Broadcom. “Het is de unanieme overtuiging van het bestuur dat het voorstel van Broadcom Qualcomm significant onderwaardeert, gezien de toonaangevende positie van het bedrijf op het gebied van mobiele technologie en de groeimogelijkheden voor de toekomst,” liet CEO Paul Jacobs toen weten.

Broadcom is het daar uiteraard niet mee eens en stelt dat het investeerders juist extra waarde biedt voor hun aandelen. Tegelijk wil het met de samenvoeging een “sterk, wereldwijd bedrijf bouwen met en indrukwekkend portfolio van toonaangevende technologieën en producten.” Sindsdien heeft Broadcom dan ook besloten om een hardere aanpak te hanteren en probeert het de complete raad van bestuur van Qualcomm te vervangen.

In een brief die Broadcom stuurde aan aandeelhouders van Qualcomm, schrijft het dat er op 6 maart gestemd zou moeten worden over de positie van het bestuur. Middels een ‘blue proxy card’ zou het mogelijk zijn om het complete bestuur te vervangen. Broadcom stelt zelfs al nieuwe bestuursleden voor, zodat er dan opnieuw gekeken kan worden naar het overnamebod.

Apart aan de poging van Broadcom, is dat het schrijft dat het van mening is dat het bestuur vervangen moet worden door “11 onafhankelijke en zeer vaardige individuen”. Die elf nieuwe gezichten zouden gezamenlijk de drie Qualcomm-directeurs kunnen vervangen. Op dit moment zijn dat Mark McLaughlin, Tony Vinciquerra en Jeffrey Henderson. Wat Broadcom betreft moeten zij dus vervangen worden en kan er dan opnieuw gekeken worden naar de overname.