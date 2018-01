Somfy lanceert buitencamera met sirenes en slimme detectie

Consumer

Tijdens de CES 2018 introduceert Somfy de Outdoor Camera, die indringers moet afschrikt met sirenes en slimme detectie. Het apparaat kan volgens Somfy heel precies menselijke aanwezigheid nabij een woning herkennen, notificaties sturen en een krachtige sirene activeren. Het geheel maakt onderdeel uit van het Somfy Plug & Play assortiment.

Marketingdirecteur Raoul Rodenburg vertelde in een statement: “Met de buitencamera maken wij ons Somfy Plug & Play assortiment nog completer en bieden wij gebruikers de mogelijkheid hun woning ook buiten in de gaten te houden. Het innovatieve karakter, het compacte ontwerp en de compatibiliteit met de belangrijkste smart home-systemen maakt de camera toegankelijk voor een breed publiek.”

Indringers afschrikken

Een van de gedachten achter de Somfy Outdoor Camera is dat er automatisch in de gaten gehouden kan worden wie je huis benaderen. Als er iemand in de buurt komt, waarschuwt de camera via speaker dat de indringer zich in een beveiligd gebied bevindt. Je krijgt zelf op je smartphone en notificatie. Indien gewenst kan je dan de indringer aanspreken en de sirene inschakelen. Dat laatste kan ook automatisch, als de indringer langer dan een bepaalde tijd daar staat. De sirene gaat ook behoorlijk hard: tot 110 dB.

Het automatisch activeren van de sirene is mogelijk dankzij de nieuwste generatie SomfyVision-technologie. Via kunstmatige intelligentie is de buitencamera in staat om heel nauwkeurig onderscheid te maken tussen mens en dier. Er is dus geen risico op vals alarm door dieren of auto’s. Afgezien daarvan heeft het apparaat nog infrarood-leds en HDR, om te compenseren voor zon en schaduw. Daar komt nog bij dat de camera ’s nachts over nachtvisie beschikt.

Gebruiksvriendelijke installatie

De Somfy Outdoor Camera kan eenvoudig in elk huis worden geïnstalleerd door hem aan te sluiten op een stopcontact of bestaand stroompunt. Het is tevens mogelijk om de voeding van de bestaande buitenverlichting te gebruiken, die vanaf dan zelf wordt aangedreven en gecontroleerd door de camera, via de Somfy Protect-app of via de optionele Bluetooth-wandschakelaar.

De camera is ideaal voor gezinnen, vanwege de slimme activeringsfunctie. De camera schakelt namelijk automatisch uit wanneer iemand thuiskomt en stuurt via de app een herinnering om het alarm aan te zetten wanneer je vertrekt. Dankzij de Somfy Protect badge, de KeyFob die je kan vastmaken aan je sleutelbos, is het zelfs mogelijk om het alarm uit te zetten zonder smartphone.

Eerste verdedigingslinie

Net als bij de andere camera’s in het Somfy Plug & Play assortiment wordt een foto- of video genomen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Bovendien wordt deze video opgeslagen in de beveiligde cloud. De video kan 24 uur lang gratis bekeken en gedownload worden waarbij je kan instellen dat de video automatisch overgezet wordt naar een persoonlijke FTP- of Dropbox-account. Voor extra veiligheid is ook een opname- en streamingoptie beschikbaar.

De Somfy Outdoor Camera zal vanaf de zomer van 2018 beschikbaar zijn in wit of antraciet voor een adviesprijs van 249 euro. Bekijk de technische specificaties van de Somfy Outdoor Camera.