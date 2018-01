VMware: Werknemers drijvende kracht achter Digital Workspace-revolutie

Business

Werknemers die toegang hebben tot de applicaties waarmee ze graag werken en die echt nodig zijn voor het werk, vinden dat dit hen productiever maakt. Deze groep geeft aan 18 procent minder tijd te besteden aan allerlei handmatige processen. De cijfers hebben betrekking op Nederlandse werknemers en komen voort uit een rapport van VMware.

Aan het onderzoek deden 2158 CIO’s en eindgebruikers uit 16 landen mee. Steeds meer CIO’s blijken de kracht van technologie en applicaties in handen van hun werknemers te onderkennen. Ruim de helft (58 procent) van deze empowered werknemers in Nederland denkt dat het gebruik van juist applicaties kan leiden tot snellere besluitvorming.

Deze empowerment heeft ook direct invloed op de prestaties van de onderneming. Van de CIO’s in EMEA geeft 89 procent aan dat de omzet verdeeld over drie jaar met vijf procent kan toenemen indien werknemers over de juiste digitale werkplek beschikken. Zo’n werkplek zorgt er bij Nederlandse werknemers tevens voor dat zij 16 procent beter kunnen samenwerken dan personen die hier niet over beschikken.

Het feit dat werknemers steeds vaker zelf apps aanschaffen voor zakelijke doeleinden, toont aan dat deze op apps gerichte digitale revolutie begint bij de werknemers. In EMEA wordt inmiddels één op de vijf zakelijke applicaties door werknemers zelf aangeschaft.

Cultuurverandering

Volgens VMware is voor een effectieve en succesvolle digitale transformatie essentieel dat werknemers toegang krijgen tot zeer toegankelijke en door hen zelf geselecteerde apps voor kennisdeling, samenwerking met collega’s en projectmanagement. Alleen door de combinatie van werknemersinitiatieven en vertrouwen van het management ontstaat er een cultuur in organisaties waarin digitale transformatie echt impact heeft op het bedrijf.

In Nederland zijn empowered werknemers tot wel vier keer vaker geneigd hun werkgevers te bestempelen als leider in digitale transformatie, vergeleken met traditionele werknemers (83 procent tegen 22 procent). Op EMEA-niveau geeft 51 procent van de eerste groep aan dat beschikbaarheid van de juiste apps het bedrijf een beter plek maakt om te werken. Ter vergelijking: bij de traditionele werknemer ligt dat percentage op 13.