SAP komt met cloudmigratieprogramma voor HR-afdelingen

SAP kondigt HCM Bridge to the Cloud aan, een programma dat zich richt op Human Resources (HR)-teams. De diensten en tools helpen klanten de juiste componenten naar de cloud te migreren op het juiste moment. Tegelijkertijd beschermt het de bestaande investeringen in Human Capital Management (HCM)-oplossingen en verlaagt het de risico’s van een digitale transformatie.

Met HCM Bridge to the Cloud wil SAP duidelijke begeleiding bieden, alsmede voorspelbare resultaten, een kortere time-to-value en flexibele commerciële regelingen. De migratie naar cloudgebasseerde SAP SuccessFactors-oplossingen zal makkelijker worden. Hoewel de aangekondigde diensten en tools betrekking hebben op HR-afdelingen, is SAP van plan om in 2018 met meer nieuwe programma’s te komen om on-premiseklanten te helpen bij hun reis naar de cloud.

HCM Bridge to the Cloud bevat onder andere voorgedefinieerde configuratieversnellers, procesbibliotheken en instrumenten voor integratie en gegevensmigratie. De gepersonaliseerde routekaart moet de digitale transformatiereis vlekkeloos laten verlopen. Bovendien is er ondersteuning van de businesscase die de return on investment (ROI) voor het bedrijf aantoont.

SAP SuccessFactors

SAP benadrukt dat SAP SuccessFactors uiteindelijk een aantal voordelen met zich meebrengt. Zo kunnen organisaties HR opnieuw inrichten met gestandaardiseerde en gestroomlijnde bedrijfsprocessen. Daarbij wordt er tevens een switch van HR-technologie naar gepersonaliseerde technologie gerealiseerd, waardoor de organisatie beter voldoet aan de verwachtingen van een gevarieerd personeelsbestand.

Tijdens transformatieprocessen voorziet SAP SuccessFactors leidinggevenden van de juiste informatie. Daarnaast wordt de IT-afdeling ontlast van het onderhoud dat bij on-premise-oplossingen komt kijken. Over het algemeen moet de stap naar de cloud zorgen voor betere financiële prestaties en medewerkers die zich meer verbonden voelen met het bedrijf. SAP voorziet de SAP SuccessFactors-oplossingen ieder kwartaal van nieuwe functionaliteiten en andere updates.

Eerder was Techzine te gast bij het Connect to Innovate-congres van SAP. Tijdens de gesprekken die we voerden met meerdere medewerkers van het bedrijf werd duidelijk dat de adoptie van de cloud razendsnel gaat. De huidige aankondiging toont aan dat er inderdaad versnelling plaatsvindt.