Probleem in Google Cast legt wifi-netwerk plat

Security

Google Cast is een handige functie waarmee je content vanaf mobiele apparaten naar een Cast-apparaat kan sturen. Zo kan je bijvoorbeeld muziek, foto’s of video’s versturen naar de Cast-apparatuur. Maar er blijkt een fout te zitten in de software, waardoor de verbinding vastloopt.

De fout werd ontdekt door een Google-gebruiker en vervolgens gemeld door de site Techpulse. Op de site van Google worden de klachten uitgebreid omschreven. Het probleem ligt ‘m erin dat Google-apps normaliter elke twintig seconden controleren of er nog een actieve verbinding is. Maar door een fout in de software, worden er soms honderdduizend aanvragen tegelijk verzonden, waardoor je netwerk overbelast kan raken en het complete internetverkeer mogelijk wegvalt.

Updates en oplossingen

Het is niet helemaal duidelijk welke routers allemaal getroffen worden door dit probleem. Op het internet lezen we dat het in elk geval gaat om de Linksys WRT3200ACM, WRT32X en de Synology RT1900 AC en TP-Link Archer C1200. In het geval van de Synology-router wordt er nog gewerkt aan een update, voor de overige drie is er al code geschreven om het probleem op te lossen. Die firmware verkeert nog in een bètatest en wordt dus nog gecontroleerd op eventuele bugs. Of het de enige routers zijn die getroffen worden door het probleem is niet zeker, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De fout ligt bij Google Cast, dus niet zozeer bij de getroffen routers.

Een fix bestaat er ook. Binnen het instellingenmenu van je Android-apparaat moet je de volgende stappen nemen:

Ga naar Instellingen Klik op Google Ga naar Bedieningsopties voor gecaste media En schakel daar Mediabediening voor Cast-apparaten uit.

Daarmee kan je ervoor zorgen dat er voorlopig geen grote problemen zijn. Of Google werkt aan een update is niet zeker.