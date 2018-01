Palo Alto Networks lanceert in Amsterdam permanente faciliteit voor bestrijding cybercriminaliteit

Security

Palo Alto Networks lanceert vandaag een nieuw wereldwijd initiatief: de Cyber Range. Daarmee helpt het bedrijf zijn klanten wereldwijd om de vaardigheden voor huidige en toekomstige cybersecurity-uitdagingen uit te bouwen en te verbeteren.

Tegenwoordig dalen de kosten van computerkracht. Het onbedoelde gevolg is dat cybercriminelen beschikken over steeds meer nieuwe mogelijkheden. Ze kunnen immers zwaardere computers gebruiken om steeds geavanceerdere aanvallen mee uit te voeren. Voor securityexperts betekent dat, dat ze elke dag weer met complexe en nieuwe bedreigingen te maken hebben.

Cyber Range in Amsterdam

De Cyber Range van Palo Alto Networks omvat netwerksimulaties en cyberaanval-oefeningen waarmee security professionals hun skills, doeltreffendheid, interne communicatie en processen verder kunnen ontwikkelen. De scenario’s omvatten zowel aanvallen van één als van meerdere actoren. Deze worden continu geüpdatet om relevant te blijven voor alle deelnemers en hen op tijd bij te spijkeren over de laatste dreigingen en meest geavanceerde malware.

Interessant is dat het bedrijf meteen een permanente Cyber Range-locatie geopend heeft. Die bevindt zich in het EMEA-hoofdkantoor in Amsterdam, vanuit waar continu trainingen gegeven worden. Er staan ook nog lanceringen gepland op het Amerikaanse continent en in de Aziatische- en Pacifische-regio. De faciliteit is vandaag officieel geopend door voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Mark McLaughlin.

McLaughlin benadrukte daar dat het bedrijf gelooft dat een combinatie van innovatieve technologie, kundige security professionals en effectieve best practices het beste is om het op te nemen tegen cybercriminaliteit. “De Cyber Range van Palo Alto Networks test alle drie deze gebieden en helpt security professionals zodoende om goed voorbereid te zijn op cybercriminelen wiens aanvallen steeds complexer worden.”

De Cyber Range van Palo Alto Networks is gratis voor klanten die de Palo Alto Networks Security Lifecycle Review (SLR) hebben voltooid. Het is de bedoeling dat de overige locaties op een later tijdstip in 2018 worden geopend.