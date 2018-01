‘AWS verloor marktaandeel aan Microsoft Azure in vierde kwartaal’

Business

Amazom Web Services (AWS) heeft in het vierde kwartaal van 2017 zijn marktaandeel terug zien lopen. Hiervan wist nummer twee Microsoft te profiteren. Dat beweren althans analisten van KeyBanc na onderzoek, zo meldt CNBC. Toch denken zij dat de omzetgroei van Microsoft Azure in 2018 langzamer zal gaan, waardoor AWS voorlopig onbedreigd blijft als marktleider.

Het marktaandeel van AWS kwam in het vierde kwartaal uit op 62 procent. Dat is minder dan een jaar eerder, toen er nog een marktaandeel van 68 procent te zien was. Microsoft Azure was goed voor 20 procent van de markt, waar het percentage een jaar eerder nog op 16 procent uitkwam. Nummer drie Google Cloud Platform won ook terrein – de tien procent van het vierde kwartaal in 2016 liep in de afgelopen drie maanden omhoog naar twaalf procent.

Positie AWS

Volgens de analisten haalde Azure 3,7 miljard dollar (3 miljard euro) op in het fiscale jaar 2017 van Microsoft. De totale omzet kwam uit op 96,6 miljard dollar, wat omgerekend zo’n 79 miljard euro is. Dat zou betekenen dat Azure bijna verdubbelde. De kwartaalcijfers van fiscaal 2017 toonden nog aan dat Azure een jaar-op-jaar groei doormaakte van 97 procent.

Medio 2017 bleek nog dat de cloudgroei bij AWS weliswaar langzamer gaat dan voorheen, maar dat het nog steeds ver voorloopt op de concurrentie. In het derde kwartaal zou deze partij gegroeid zijn met 42 procent. De analisten geven wel aan dat de omzetgroei van Azure in fiscaal 2018 langzamer gaat, namelijk een groei van 88 procent.

Kunstmatige intelligentie

Ook werden de kunstmatige intelligentie (AI)-tools van de grote drie partijen vergeleken. Het bleek dat Microsoft meer vooraf gebouwde modellen heeft dan andere public cloud-aanbieders. Dit bedrijf maakt de modellen tevens beschikbaar via meer datacenters over de gehele wereld. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat meer focus op AI tot de volgende fase van Microsoft Azure behoort.