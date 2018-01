Samsung toont 860 Pro-SSD met 4TB opslagcapaciteit

Hardware

Samsung heeft de eerste informatie over de aankomende 860 Pro SSD-linup bekendgemaakt, door een model met 4 TB aan opslag op de eigen website te plaatsen. Inmiddels is de SSD niet meer terug te vinden, maar meerdere media schrijven over het opgedoken product.

De betreffende 860 Pro kent standaard een 2,5-inch vormfactor met SATA 6 Gbps interface. De maximale lees- en schrijfsnelheden komen respectievelijk uit op 560 MB/s en 530 MB/s. Dat is iets hoger dan bij voorganger 850 Pro, waar de maximale leessnelheid uitkomt op 550 MB/s en de maximale schrijfsnelheid op 520 MB/s.

Het model kent het typenummer MZ-76P4T0E en een prijskaartje van 1899,99 dollar. Een Europese prijs wordt niet genoemd. De prijsklasse komt ongeveer neer op 0,46 dollar per GB. Dat is nagenoeg gelijk aan de beschikbare 850 Pro, waarbij de maximale opslagcapaciteit uitkomt op 2 TB.

Waarschijnlijk snel meer details

Momenteel is alleen de 4 TB-versie gespot op de website van Samsung. Veel meer details en eventuele andere modellen zijn dan ook niet bekend. Toch kan een officiële aankondiging wel eens snel volgen. We zien namelijk wel vaker dat een fabrikant een product lekt op zijn eigen website, om daarna spoedig met de officiële aankondiging te komen.

De 850 Pro gebruikt 3D V-NAND, wat hogere capaciteiten, langere levensduur en betere efficiëntie mogelijk maakt. Hoewel het lek niets vermeldt over deze technologie, is het zeer waarschijnlijk dat de opvolger ook 3D V-NAND gebruikt.