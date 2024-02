Kort nadat Zoom er als eerste bij was om de Apple Vision Pro te ondersteunen, volgt nu Cisco’s Webex. De vergader-app lijkt in veel opzichten op de conventionele toepassing, maar met unieke features die de nieuwe Apple-headset volledig moeten benutten.

In onze analyse van een week geleden viel op dat Cisco juist veel te vertellen had over de traditionele Webex-app, in tegenstelling tot de complete vernieuwing die Zoom en Microsoft Teams onlangs door hebben gevoerd. Nu volgt Webex nauwlettend het concept van Zoom door ook een specifieke Vision Pro-app te lanceren. We hadden niet verwacht dat Cisco hetzelfde pad als Zoom op zo’n korte termijn zou volgen. Immers was Zoom er juist net vóór de lancering van de Apple-headset bij met een aankondiging, terwijl Webex enkele dagen na de officiële releasedatum volgt.

Ondersteuning voor Persona’s is voortaan ook bij Webex aanwezig, dat 3D-modellen van de gezichten van Vision Pro-gebruikers voorschotelt als geanimeerde gespreksdeelnemers. Verder komen veel bekende vensters uit de Webex-app voor in 3D-vorm, inclusief de mogelijkheid om ze overal naartoe te verplaatsen. Elke gebruiker kan dus zelf kiezen hoe men de virtuele vergaderruimte in kan richten. De stemmen van sprekers worden dankzij Spatial Audio op de juiste plek geplaatst, waardoor de driedimensionale aard van een Vision Pro-ervaring kan worden benadrukt.

Een bekend verhaal

Afgezien van deze native ondersteuning en integratie met de Vision Pro-aansturing, komen de features overeen met de eerder uitgebrachte Webex-apps. AI zorgt ervoor dat achtergrondgeluiden verdwijnen, vertalingen van sprekers kunnen in real-time plaatsvinden en andere bekende Webex-features worden nog eens door Cisco aangehaald.

Naast de Vision Pro-app lanceert Cisco een variant voor Apple TV 4K, zodat nog meer gebruikers op een eenvoudige manier voor Webex kunnen kiezen.

Het wordt nog even wachten voordat de spatial computing-app door veel gebruikers wordt geadopteerd. Immers is de Vision Pro enkel in de VS beschikbaar voor welgeteld 3.500 dollar. Overigens zal Apple blij zijn met elke bekende applicatie die op het nieuwe visionOS neerdaalt. Immers hebben zowel YouTube als Netflix nog geen native app gebouwd, hoewel dat in het eerste geval wel ‘op de roadmap’ zou staan.

