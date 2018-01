Nieuwe Veeam-oplossing voor bedrijfscontinuïteit bij downtime

Services

Veeam introduceert een combinatie van Veeam Recovery to Microsoft Azure en Veeam Powered Network (PN). Deze nieuwe, kant-en-klare on-demand oplossing garandeert bedrijfscontinuïteit en moet snel, makkelijker te gebruiken, eenvoudig te implementeren en betaalbaar zijn. Met de Software-Defined Networking (SDN)-oplossing Veeam PN zullen gecompliceerde VPN-installatieprocedures overbodig zijn, terwijl netwerkconfiguratie voor het bouwen van de optimale recoverysite in Microsoft Azure vereenvoudigt.

Veeam Recovery to Microsoft Azure is een middel om on-premise data te herstellen naar de cloud. Met de Veeam Availability Suite zet de IT-afdeling automatisch een Azure cloud instance op om het bedrijf op een veilige manier te verbinden met klanten, partner en werknemers. Deze oplossing biedt cloudherstel voor Veeam-back-ups en is uitgebreid met Veeam PN.

Door Veeam Recovery to Microsoft Azure met Veeam PN moeten bedrijven over complete, cloudgebaseerde datarecovery beschikken zonder dat zij hiervoor enorme investeringskosten hoeven te maken of een recoverysite op afstand moeten bouwen en onderhouden. Deze recoverysites zijn geautomatiseerd op te zetten in Microsoft Azure, zonder dat er de complexiteit van VPN-implementaties bij komt kijken.

Veeam Recovery to Microsoft Azure is ontworpen voor zowel grote als kleine bedrijven, waaronder ook serviceproviders. Het biedt naadloze en veilige netwerken tussen on-premises en op Azure-gebaseerde IT-middelen. Ook wordt voorzien in een geautomatiseerde site-to-site netwerkverbinding, die eenvoudig te gebruiken moet zijn.

Downtime

Veeam acht de oplossing nodig omdat bedrijven steeds afhankelijker zijn van IT en van noodplannen om de organisatie te behouden bij een ramp of stroomuitval. Er is echter geen eensluidend antwoord over hoeveel impact downtime heeft op een organisatie. Veeam verwijst naar recente onderzoek van Gartner waaruit blijkt dat een gemiddeld bedrijf een inschatting geeft van bijna 5600 dollar voor elke minuut dat er ongeplande downtime plaatsvindt. Met Veeam Recovery to Microsoft Azure wil Veeam zorgen wegnemen, door het bedrijf in de openbare cloud draaiende te houden als zich een ramp voordoet.