SAP koopt Callidus Software voor 2,4 miljard dollar

Business

SAP laat weten over een akkoord om Callidus Software over te nemen voor 2,4 miljard dollar. Omgerekend komt het bedrag neer op meer dan 1,9 miljard euro. Specifiek gaat het om de Amerikaanse tak, SAP America, die het cloud-based human resources bedrijf Callidus Software koopt.

De overeenkomst is goed voor een aanschafprijs van 36 dollar per aandeel. Dit betekent een vergoeding van 21 procent bovenop het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. Op maandag kostte een aandeel Callidus Software nog 32,70 dollar, wat neerkomt op een vergoeding van ongeveer 10 procent. De financiering komt voort uit geldvoorraad en een lening. SAP maakte de overname bekend voorafgaand aan de financiële cijfers.

Intenties

Naast cloud-based human resource software levert Callidus Software ook zogeheten Lead to Money (Quote-to-Cash) systemen, customer experience-oplossingen, sales en marketing. Callidus Software heeft ongeveer 5800 bedrijven als klant. SAP en CallidusCloud zijn al enkele jaren sales partners. Nu wil de cloud services provider zijn portfolio een boost geven met wat het zelf “het meest complete, end-to-end, volledig cloud-based Lead-to-Cash aanbod” noemt.

Daarnaast moet de positie in het customer relationship management (CRM) landschap van SAP aanzienlijk verbeteren. Na afronding van de overname zal het bedrijf het CallidusCloud-portfolio consolideren en het integreren in SAP Hybris-oplossingen. Men verwacht de overname in het tweede kwartaal van 2018 definitief af te ronden, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en toezichthouders. Het bestuur van Callidus Software heeft unaniem ingestemd met de overname.

Eerdere overname

Bij overnames komen vaak grote bedragen kijken, maar een bod van miljarden zien we niet iedere dag. Als we naar SAP kijken zien we bijvoorbeeld dat het bedrijf in september 2017 nog Gigya overnam. Deze partij houdt zich bezig met consumentenprofielen en cyberveiligheid, waardoor de bescherming van klantendata moet verbeteren. Bij die overname kwamen we een bedrag van 350 miljoen dollar tegen.