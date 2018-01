PTC en Microsoft Azure werken samen aan industriële IoT

Business

PTC laat aan Techzine weten over een samenwerking met Microsoft. Op deze manier wordt de ThingWorx Industrial Innovation Platform beschikbaar via Azure. Bovendien moet de samenwerking helpen om bedrijven versneld geschikt te maken voor het Internet of Things (IoT).

De partijen zullen de technologie en expertise op elkaar afstellen om een robuuste oplossing voor industriële IoT en digitale product lifecycle management te bieden. Microsoft Azure IoT en het ThingWorx Industrial Innovation Platform vormen de kern van de oplossing. Samen stellen zij klanten in staat om te innoveren met IoT-connectiviteit, contextualisatie en gebruikers engagement via mixed reality.

Deze diensten moeten worden aangevuld met het bestaande PTC-portfolio, waaronder Creo en Windchill voor design, fabricage en service. Vanuit Microsoft betekent het dat de mixed reality headset Microsoft HoloLens als aanvulling gezien wordt.

Onderdeel van de samenwerking tussen PTC en Microsoft is het kiezen voor Azure als het voorkeurscloudplatform voor klanten uit de productie. PTC zal daarnaast een managed service van ThingWorx voor Azure bieden, wat diensten als Azure IoT Hub oplevert. Klanten van PTC moeten profiteren van de voordelen van het cloudplatform, waaronder snelheid, security en globaal bereik. Het combineren van ThingWorx met Azure IoT leidt onder meer tot een oplossing die sneller klaar is voor productie.

Samenwerkingsverband

PTC en Microsoft werken al langere tijd met elkaar samen. Zo zagen we eind vorig jaar nog dat PTC werkt aan mixed reality (MR)-ervaringen op basis van Microsoft HoloLens. Door de krachten te bundelen willen de bedrijven ervoor zorgen dat gezamenlijke klanten de ontwikkelings- en publicatietool ThingWorx Studio MR kunnen inzetten.