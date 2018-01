Samsung maakt chips voor minen cryptovaluta

Hardware

In januari dit jaar bleek dat Intel voor het eerst in twee decennia niet meer de grootste chipfabrikant van de wereld is. Die stek is nu voor het Zuid-Koreaanse Samsung weggelegd en dat bedrijf heeft vandaag bekendgemaakt dat het begonnen is met de productie van ASIC-chips. Die kunnen gebruikt worden om bitcoin, ether en andere cryptocurrencies te minen.

“Onze productiefaciliteit bevindt zich momenteel middenin de fabricage van chips voor het minen van cryptocurrencies. Helaas kunnen we geen andere details ten aanzien van onze klanten vrijgeven,” laat een woordvoerder van het bedrijf aan de site TechCrunch weten. Het bedrijf wilde niet ingaan op andere vragen en gaf ook geen extra details vrij.

Minen van cryptocurrencies

Het statement van Samsung volgt op berichten in Zuid-Koreaanse media waarin gemeld werd dat Samsung samen met een Chinees distributiebedrijf samen zou werken om de chips te verspreiden. Samsung maakt al geheugenchips voor GPU’s die een hoge capaciteit bieden en ook gebruikt worden voor het minen van cryptocurrencies.

Dat het bedrijf dit doet, maakt verder dat er eindelijk een nieuw en groot technologiebedrijf in de ASIC-markt stapt. Die wordt gedomineerd door twee Chinese firma’s: Bitmain en Canaan Creative. Zij werken allebei samen met de Taiwanese gigant TSMC. Naar verluidt zou alleen al de cryptomarkt voor een extra 350 tot 400 miljoen dollar aan omzet gezorgd hebben voor TSMC.

Wat Samsung precies wil brengen naar de markt is niet zeker, maar het zal in elk geval op zoek gaan naar extra inkomsten. Niet dat het daar echt om verlegen zit: de firma boekte in 2017 alleen al een omzet van 69 miljard dollar uit de verkoop van smartphonechips.