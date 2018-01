‘Intel voor het eerst in decennia niet de grootste op gebied van halfgeleiders’

Business

Intel is niet langer de wereldmarktleider op het gebied van halfgeleiders. Daarmee zien we voor het eerst in 22 jaar een flinke opschudding van de markt. Dat blijkt uit cijfers van Gartner, dat stelt dat de waarde van de markt in 2017 zo’n 419,7 miljard dollar bedroeg.

Uit de cijfers blijkt dat de markt van halfgeleiders 22,2 procent gegroeid is ten opzichte van 2016. De meeste groei werd behaald op het vlak van geheugenchips, waar de omzet zo’n 64 procent groeide. Dat komt volgens de onderzoekers van Gartner bovenal door grote leveringstekorten. Verder vertegenwoordigt de verkoop van geheugenchips ondertussen zo’n 31 procent van de totale omzet op dit vlak.

Schuld van leveringsproblemen

Uit het rapport van Gartner blijkt dat de voornaamste reden achter deze verschuiving ligt in leveringsproblemen aan de kant van Intel. Het bedrijf loopt daarmee achter op de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung. Het is voor het eerst in decennia dat de Amerikaanse fabrikant zijn dominante positie heeft moeten inleveren.

“De grootste geheugenfabrikant, Samsung Electronics, won het grootste marktaandeel en nam de nummer 1-positie van Intel over – voor het eerst sinds 1992,” vertelt onderzoeksdirecteur Andrew Norwood. “Geheugen was goed voor twee derde van alle groei op het gebied van halfgeleiders in 2017 en is daardoor de grootste categorie geworden.”

Leveringstekorten zorgden ervoor dat de prijzen stegen, waardoor de omzet op het gebied van geheugen groeide. Voor het eerst ooit stegen de prijzen van NAND-geheugenchips, met 17 procent. Ook DRAM werd duurder; de gemiddelde prijs daarvan ging met 44 procent omhoog. Bedrijven konden volgens Gartner die groei in prijzen niet makkelijk compenseren, waardoor vrijwel alle elektronica duurder werden in 2017.

Overigens denkt Gartner niet dat de positie van Samsung lang houdbaar zal blijken. “De voorsprong van Samsung is letterlijk gebouwd op zand, in de vorm van geheugensilicium. De prijzen zullen in 2018 vooral voor NAND dalen en in 2019 voor DRAM, want dan gooit China zijn productie omhoog. We verwachten dus dat Samsung veel van de voorsprong die het nu behaald heeft weer in zal leveren,” concludeert Norwood.