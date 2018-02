Microsoft: Cortana kan op lange termijn winnen van Amazon Alexa

Apps & Software

Nu Amazon Alexa ook op Windows 10 beschikbaar zal maken, zou je denken dat de strijd met Microsofts Cortana in het voordeel van Amazon beslecht is. Maar wat CEO Satya Nadella van Microsoft betreft, is niets minder waar. Zijn bedrijf blijft volop inzetten op de ontwikkeling van Cortana en Nadella denkt dat concurrentie juist goed is.

In een gesprek met investeerders liet Nadella weten niet te geloven in een toekomst waarin er slechts één stemassistent heer en meester over alle markten is. Hij gelooft dat het juist goed is als er samengewerkt wordt tussen de verschillende technologiebedrijven om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van de virtuele assistenten zo breed mogelijk worden.

Samenwerking met Amazon

In augustus vorig jaar kondigden Microsoft en Amazon aan te zullen samenwerken met hun virtuele assistenten. Toen al werd bekend gemaakt dat de assistenten op elkaar zouden steunen voor bepaalde taken. En precies daarin ligt volgens Nadella de toekomst van virtuele assistenten. Die zijn op dit moment nog relatief dom volgens de CEO en kunnen eigenlijk maar één vraag per keer beantwoorden.

De gedachte achter de samenwerking van Cortana en Alexa, is dat de virtuele assistenten gebruik kunnen maken van elkaars sterke punten. Zo is “Cortana erg goed in de crossover tussen werk en leven”, maar kan je met Alexa juist makkelijk consumentendingen doen. Zo is het eenvoudig om nieuwe producten te bestellen via de Amazon-assistent.

Op de lange termijn denkt Nadella dan ook dat virtuele assistenten elkaar vooral aanvullen. Ze weten dan wanneer ze van elkaar gebruik moeten maken om specifieke taken uit te voeren. Daarbij gelooft Nadella ook dat “andere assistenten ook beschikbaar moeten zijn op onze apparaten”.

Nog ver in de toekomst

Een echt sterk ontwikkelde virtuele assistent hoeven we voorlopig overigens niet te verwachten. Microsoft steekt veel tijd en geld in kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van AI die spraak en tekst net zo goed als mensen kan begrijpen. Pas zodra dat het geval is, zou je kunnen zeggen dat ze niet meer “redelijk dom” zijn.

Microsoft werkt overigens aan de toevoeging van verschillende mogelijkheden voor Cortana. Zo zal de assistent binnenkort via een slimme thermostaat beschikbaar zijn en wordt er gewerkt aan een slimme speaker zoals Amazon de Echo-producten op de markt heeft.