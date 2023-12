De November 2023 Microsoft Windows 11 preview-update brengt verbeteringen voor Copilot. Microsoft heeft onlangs ook probleem in Outlook opgelost dat de applicatie liet crashen.

In de recent uitgebrachte KB5032288 November 2023 Windows 11 preview-update van de techgigant heeft Copilot nieuwe functionaliteit gekregen. Onder meer is de digitale AI-tool nu bruikbaar op meerdere schermen en is ook als een thumbnail preview te zien in de Alt+Tab dialog box. Daarnaast start Copilot nu sneller op vanuit de taskbar.

De functionaliteit van Windows Copilot is wel beperkt. Gebruikers met een lokaal Windows-account kunnen de AI-assistent maximaal tien keer gebruiken. Willen ze de tool vaker gebruiken, dan moet worden ingelogd met een geverifieerde account.

Windows 10 gebruikers beschikken binnenkort ook over Copilot. De digitale AI-assistent wordt met de KB5032278 November 2023 preview-update voor deze versie van Windows zeer binnenkort uitgerold.

Andere updates uit de cumulatieve Windows 11 KB5032288 preview-release zijn onder meer de introductie van Windows Spotlight als standaard achtergrond. Verder zijn problemen opgelost voor de File Explorer-windows en zijn problemen opgelost die zich voordeden bij het downloaden van apps uit de Windows Store.

Voor alle Windows-versies worden de normale security-updates verder deze maand geschrapt. Daarnaast worden de cumulatieve preview-releases voor Windows 11 22H2 vanaf februari 2024 stopgezet. Deze versie blijft wel security-updates ontvangen. De normale releasecyclus van updates en patches voor Windows 10 en 11 start weer in januari 2024.

In een aparte update heeft Microsoft ook een probleem rondom Outlook opgelost. Hierbij zorgden e-mails die vanaf een outlook.com-account werden verzonden ervoor dat Outlook desktop clients crashten. Veel gebruikers van Outlook klaagden hierover, omdat ook het opnieuw opstarten, repareren en herinstalleren van Outlook het probleem niet oplosten.

Ook geeft de techgigant aan dat gebruikers als tijdelijke oplossing een oudere versie van de Outlook desktop client kunnen gebruiken.

