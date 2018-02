TomTom vernieuwt software voor sneller en efficiënter fleet management

Apps & Software

TomTom laat aan Techzine weten dat zijn business-to-business divisie Telematics de Software as a Service (SaaS)-oplossing Webfleet opnieuw heeft opgebouwd. Samen met nieuwe functionaliteiten moet dit leiden tot sneller en efficiënter fleet management.

Ook treffen we bij Webfleet een vernieuwde, intuïtievere gebruikersinterface aan die naar eigen wens is aan te passen. De vernieuwde software zal wat beter tot zijn recht komen door deze te koppelen aan de nieuwe serie TomTom Pro driver terminals. Met behulp van routeplanning, navigatie- en verkeersinformatie helpen de twee oplossingen samen bij een effectievere planning van opdrachten.

Mogelijkheden

Eén van de onderdelen die we aantreffen stelt managers in staat op voorhand routes in te plannen binnen het nieuwe Webfleet. De lijst met criteria die ze voor zo’n route in kunnen stellen is verder uitgebreid. Zo kunnen managers ervoor zorgen dat bestuurders vastgestelde routes volgen of bepaalde locaties, zoals gevaarlijke verkeerspunten, ontwijken. De routes zijn direct te versturen naar bestuurders met de TomTom PRO 5350/7350 driver terminals. Vooral voor bedrijven waarbij vooraf vastgestelde routes van groot belang zijn, belooft dit handig te zijn.

De kaarten en rapporten in Webfleet kunnen uitgebreider worden toegespitst op individuele voorkeuren, waardoor sneller inzicht in het wagenpark verkregen wordt. De update zorgt tevens voor optimalisatie voor tabletgebruik. Zo wil TomTom ondersteuning bieden voor een flexibele manier van werken, door altijd, overal en op ieder scherm beschikbaar te zijn. Het is voortaan eenvoudiger om partnerapplicaties te ontwikkelen en toe te voegen, zodat de technologie zich continu kan blijven ontwikkelen en aanpassen.

Het nieuwe Webfleet is beschikbaar voor alle klanten van TomTom Telematics in 60 landen en in 13 verschillende talen, waaronder Nederlands. Het bedrijf gaf tevens een trailer vrij wegens de vernieuwde software. Hieronder kun je de beelden bekijken.