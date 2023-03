emma, een in Luxemburg gevestigde startup met een no-code multicloud management applicatieplatform, heeft 6 miljoen dollar (5,6 miljoen euro) aan financiering binnengehaald.

emma stelt dat organisaties vanwege de betrouwbaarheid en schaalbaarheid overgaan op multicloud-operaties om hun bedrijfsdoelstellingen te halen. Dit leidt tegelijkertijd tot complexiteiten rond het beheer van multicloud. Ook kunnen operationele risico’s voorkomen dat organisaties de echte voordelen van multicloud-omgevingen realiseren.

De startup wil cloud resources tot een commodity maken, en eenvoudig toegankelijk. “Daarom creëren we ’s werelds eerste end-to-end, no-code cloud management platform waarmee organisaties alle voordelen van multicloud kunnen ontsluiten zonder de gebruikelijke complexiteiten en beveiligingsrisico’s die gepaard gaan met multicloud operaties”, stelt emma.

Financiering

Om zijn doel kracht bij te zetten, kondigde emma aan de financiering van 6 miljoen dollar te gebruiken om zijn engineeringteam te laten groeien en zijn development pipeline te versnellen. Dit jaar wil het nieuwe automatiseringsfuncties lanceren, waaronder infrastructure as code, agnostische transfers en autoscaling voor managed services over verschillende cloud service providers. In de toekomst moet het platform ook de bestaande native connectors naar de private clouds van zijn klanten verbeteren. Hiermee kunnen zij naadloos workloads schalen van private naar public clouds, en overhead in hun hardwareomgevingen vermijden.

Een andere focus voor 2023 is de uitbreiding naar de VS. Volgens emma worstelen bedrijven in de VS ook met het beheer van hun cloudomgevingen. Dat is precies wat de startup gaat proberen op te lossen door de tools voor het beheer van cloudproviders te stroomlijnen tot slechts één applicatie.

De 6 miljoen dollar funding, geleid door RTP Global, met deelname van AltaIR Capital en CircleRock Capital, zal uiteindelijk de ontwikkeling van het platform ondersteunen en de omvang van emma’s team in alle regio’s vergroten.

