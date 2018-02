SpaceX stuurt vanavond Tesla Roadster de ruimte in

Business

Als alles goed gaat en de weersomstandigheden het toelaten, lanceert SpaceX vandaag de Falcon Heavy-raket. Het is de bedoeling dat de raket een Tesla Roadster de ruimte in brengt en die in een baan rond de zon komt. De verwachting is dat de auto dan honderden miljoenen jaren in die baan blijft.

De lancering is een proef en vindt om 19:30 Nederlandse tijd plaats. Die is live te volgen op YouTube (onderaan dit bericht is de video te bekijken). Mocht het lukken, is het volgens CEO Elon Musk een belangrijke stap in de richting naar kolonisatie van andere planeten.

Flinke payload

De Falcon Heavy-raket bestaat uit een kern, gecombineerd met twee boosters. Elk heeft negen Merlin-motoren, dus zijn er in totaal zeventwintig raketmotoren. Daardoor beschikt de Falcon Heavy over een stuwkracht die het mogelijk maakt om 63.800 kilogram aan materiaal in een lage baan om de aarde te brengen. Naar Mars – het uiteindelijke doel – kan 22.800 kilogram aan materiaal gebracht worden met de Heavy.

Als het lukt, is het voor het eerst sinds de jaren zeventig de Saturnus V in gebruik was, dat er weer zoveel gewicht omhoog gestuurd kan worden. Die kon 140.000 kilogram in een baan rond de aarde krijgen. Momenteel komt de Delta IV Heavy niet verder dan een payload van 22.560 kilogram. Dat is te weinig voor missies die bijvoorbeeld naar de maan of naar andere planeten moeten.

11 kilometer per seconde

De raket van Elon Musk zal volgens de CEO, die overigens met de BBC sprak over de aanstaande lancering, de auto mets een snelheid van 11 kilometer per seconde omhoog stuwen. Daarna wordt er een baan rond de zon gezocht, waarbij de auto allicht een miljard jaar rond de ster blijft bewegen.

Toch moet gezegd worden dat de kans vrij groot is dat de lancering niet lukt. De meeste eerste lancering mislukken, en Musk stelt dit al een succes te vinden als de Falcon Heavy überhaupt hoog genoeg komt om het lanceerplatform niet te beschadigen bij een ontploffing.