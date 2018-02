McAfee vreest Olympische Winterspelen-cyberaanvallen

Security

Bij de Olympische Winterspelen in PyeongChang, die aanstaande vrijdag van start gaan, komen mogelijk cyberaanvallen kijken. McAfee waarschuwt wereldwijde fans, consumenten, atleten en organisaties dat er phishing-aanvallen met een Winterspelen-tintje aankomen.

Cybercriminelen proberen op deze manier waarschijnlijk wachtwoorden en financiële informatie te bemachtigen. Daarbij maken ze gebruik van verschillende technieken, om het slachtoffer een kwaadaardig document te laten open. Dit gebeurt bijvoorbeeld via e-mails met vervalste bedrijfsmailadressen en e-mails geschreven in de moedertaal. In de bijlage is dan een document te vinden die als ‘beschermd’ gemarkeerd is.

Advies

Om wat zekerheid in te bouwen komt McAfee met een aantal tips. Allereerst adviseert het bedrijf om met de muisaanwijzer op een link te gaan staan, zodat je kunt beoordelen of een URL-adres er betrouwbaar uitziet. Voordat je inlogt op een online account, dien je zeker te weten dat een webadres correct is. Cybercriminelen bemachtigen regelmatig gegevens via neppe websites. Ga daarom alleen naar de site van de provider.

Ook het automatische updaten van software helpt, aangezien de security dan up-to-date blijft. Door complete security-software te gebruiken, bescherm je apparaten en informatie tegen malware en andere dreigingen die voortkomen uit een phishing-scam. Verder adviseert McAfee een website reputatie-tool te gebruiken. Met zo’n browser plug-in worden gebruikers gewaarschuwd als zij een mogelijk kwaadaardige website bezoeken.

GoldDragon

Begin februari onthulde McAfee Operation GoldDragon. Deze malware-aanval richt zich op organisaties verwant aan de Olympische Winterspelen. Cybercriminelen krijgen zo toegang tot end-user systemen en verzamelen data op het apparaat en verbonden cloud-accounts. Hierdoor kunnen aanvallers toegang krijgen tot financiële of persoonlijke informatie van consumenten en werknemers. Ook details over de Winterspelen en bedrijfsgeheimen lopen risico.