Windows 10 Red Stone 4 krijgt knop om diagnostische gegevens te verwijderen

In Build 17093 van Windows 10 Redstone 4 zit een nieuwe knop die gebruikers meer controle over hun privacy geeft. Microsoft verzamelt flink wat data over de manier waarop het systeem gebruikt wordt en kijkt vooral naar diagnostische gegevens om te zien op welke vlakken Windows 10 beter kan presteren. Om mensen meer controle daarover te geven, kunnen ze nu diagnostische data verwijderen.

Dat meldt ZDNet vandaag op basis van de nieuwe testversie die uitgerold is naar mensen die zich in de Fast Ring van het Windows Insiders programma bevinden. De belangrijkste toevoeging is de Diagnostic Data Viewer, maar er zijn ook andere toevoegingen en verbeteringen doorgevoerd.

Diagnostische data verwijderen

Eerder al leek het er al op dat Microosft een dergelijke functie zou toevoegen en nu komt die er dus echt. Binnen de Diagnostic Data Viewer is het mogelijk om verzamelde telemetrie te bekijken en ook te verwijderen. Dat is mooi, want Microsoft komt hiermee tegemoet aan de eerdere verzoeken van privacy waakhonden om dit soort functies toe te voegen aan Windows 10.

Afgezien van de mogelijkheid om diagnostische data te verwijderen, zijn er ook nog flink wat andere veranderingen doorgevoerd. Microsoft heeft bijvoorbeeld de toegang tot HDR vergroot, de manier waarop Bluetooth-apparaten gekoppeld worden verbeterd en ook een nieuwe instellingenpagina gebouwd voor systemen met meerdere GPU’s.

Voor mensen die webpagina’s nog wel eens moeten afdrukken, is er ook nog een mooie toevoeging aan Microsoft Edge gedaan. Daarin kunnen ‘rommelvrije’ pagina’s afgedrukt worden. Dat houdt in dat alle advertenties en onnodige toevoegingen weggehaald worden voordat de pagina afgedrukt wordt.

Release Redstone 4

De allernieuwste grote update van Windows 10 wordt een dezer weken verwacht. Vermoedelijk gaat de update de naam Spring Creators Update dragen. Naar het schijnt – al kunnen we dat nog niet met zekerheid zeggen – komt de versie in de loop van maart al uit.

Ook wordt verwacht dat Microsoft binnenkort begint met het uitrollen van de eerste testversies van Redstone 5. Die komen dan naar mensen die zich in de Skip Ahead ring bevinden. Daarin zullen nog geen nieuwe functies te vinden zijn, maar vooral kleine verbeteringen onder de motorkap van Windows 10.

Voor een volledig overzicht met alle updates en verbeteringen verwijzen we je door naar de blog van Microsoft.