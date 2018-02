Aerohive A3 is de eerste oplossing voor toegangsbeheer in de hybride cloud

Services

Aerohive Networks komt met een nieuwe dienst op het gebied van zakelijke cloudoplossingen. Het bedrijf introduceert Aerohive A3 en is daarmee de eerste in de branche die komt met een oplossing voor toegangsbeheer op basis van een hybride cloud.

Aerohive A3 biedt een uitgebreid scala aan opties voor toegangsbeheer, zodat registratie en beveiliging zo goed mogelijk geregeld zijn. De techniek is van toepassing op Internet of Things (IoT)- en Bring Your Own Device (BYOD)-apparatuur en standaard draadloze en vaste clients. Zo is er geautomatiseerde provisioning voor clients, apparaatprofielen, beheer van de netwerktoegang, registratie van apparaten binnen het netwerk op basis van selfservice en toegang voor gasten. Deze functies gaan gepaard in één oplossing, waardoor de operationele complexiteit van concurrerende oplossingen verleden tijd is.

Complexiteit en suboptimale gebruikservaring

In een statement laat Abby Strong, Vice President Product Management & Product Marketing bij Aerohive, weten dat het bedrijf koos voor dit product vooral omdat het kansen zag de complexiteit terug te brengenen gebruikservaring te optimaliseren. Concurrerende oplossingen zijn wat haar betreft vaak complex, of complex én duur. “De oplossing van Aerohive maakt een einde aan de operationele complexiteit.”

Belangrijk is dat Aerohive A3 te integreren valt met netwerkapparatuur van alle belangrijke leveranciers. De oplossing biedt unieke functionaliteiten met toegevoegde waarde, indien ingezet als onderdeel van het Aerohive SD-LAN-/SD-WAN-platform. Voorbeelden zijn geïntegreerd Private Pre-Shared Key (PPSK)-beheer en beheer via de oplossing HiveManager® van Aerohive. Ook kan Aerohive A3 op locatie worden ingezet, op eenzelfde manier als traditionele AAA-platforms en oplossingen voor toegangsbeheer.

Het is de bedoeling om deze nieuwe oplossing ook als cloud-dienst beschikbaar te maken via het Aerohive Cloud Services-platform. Ook wil Aerohive het mogelijk maken om een combinatie van de twee te gebruiken, waarbij bepaalde functies worden aangeboden aan externe locaties en andere functies centraal worden beheerd vanuit de publieke of private cloud.

Eenvoudig te gebruiken

Aerohive A3 is voorzien van een vereenvoudigde inrichting. Daardoor is het beheer van IoT- en BYOD-omgevingen goed te oden zonder hulp van een externe dienstverlener. Daarnaast zijn er wat Aerohive betreft concurrerende prijzen.

Abby Strong: “Aerohive A3 biedt superieure functionaliteit tegen een uiterst concurrerende prijs. We hebben er het volste vertrouwen in dat onze oplossing snel opmars zal maken in de markt voor toegangsbeheer.”