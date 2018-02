Microsoft brengt flink pakket aan updates uit voor Windows 10

Apps & Software

Gisteren heeft Microsoft een hele reeks updates uitgerold naar gebruikers van Windows 10. Daarnaast is er een nieuwe Preview Build voor ontwikkelaars uitgebracht. Het gaat vooral om updates die kleine verbeteringen naar Windows 10 brengen en dus geen grote nieuwe functies. Die laten nog even op zich wachten.

Er zijn in totaal vier updates uitgebracht: Cumulative Update Build 16299.248, Build 15063.909, Build 14393.2068 en Build 10586.1417. Die zijn beschikbaar voor Windows 10-gebruikers die beschikken over de Fall Creators Update (versie 1709), de Creators Update (versie 1706), de Anniversary Update (versie 1607) en Windows 10 versie 1511. Ook is de SDK Preview Build 17095 uitgerold naar ontwikkelaars.

KB4074588 (OS Build 16299.248)

Binnen deze update heeft Microsoft een aantal bugs opgelost. Zo was het binnen accounts met ouderlijk toezicht toch mogelijk om in Microsoft Edge en Internet Explorer in privémodus te surfen. Daardoor viel het toezicht deels weg. Verder was er een bug waarbij bepaalde elementen in Internet Explorer niet geüpdatet werden, wat ook weer voor problemen zorgde.

Andere bugs die opgelost zijn, hebben betrekking op de tijdzone waarin iemand zich bevindt, een vertraging als er gewisseld wordt in toetsenbordtaal en er zijn allerlei veiligheidsupdates uitgebracht.

KB4074592 (OS Build 15063.909)

Microsoft heeft deze update voorzien van verbeteringen voor onder meer Internet Explorer en Microsoft Edge. Het gaat vooral om zaken die de browse-ervaring beter maken. Zo werden bepaalde grafische elementen niet goed geladen en konden bestanden die via een hotlink geopend werden soms niet geladen worden.

Verder brengt Microsoft in deze versie een aantal beveiligingsupdates uit naar Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Search component, Windows Kernel, Device Guard, Windows storage and file systems, en de Common Log File System driver.

KB4074590 (OS Build 14393.2068)

Deze versie van Windows 10 heeft ook weer vooral updates voor Internet Explorer en Microsoft Edge. In dit geval gaat het om verbeteringen voor het renderen van grafisch elementen en een bug waarbij Internet Explorer soms stopt met laden. Andere updates hebben betrekking op de manier waarop de CPU werkt en er zijn weer flink wat beveiligingsupdates.

Die hebben betrekking op Microsoft Edge, Internet Explorer, Adobe Flash Player, Microsoft Windows Search Component, Windows Kernel, Device Guard, Common Log File System Driver en Windows storage and file systems.

KB4074591 (OS Build 10586.1417)

Ook deze update heeft vernieuwde informatie over de tijdzones. Verder zijn er updates uitgebracht vooral met betrekking op Windows Server 2012, waarin computers soms stoppen met werken en opnieuw blijven opstarten. Sommige gebruikers die gebruik maken van Microsoft Edge konden niet inloggen op bepaalde sites en ook dat is opgelost. Verder zijn er beveiligingsupdates voor de volgende zaken: Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Search component, Windows Kernel, Device Guard, Windows storage and file systems, Common Log File System driver en de Microsoft Scripting Engine.

Windows 10 SDK Preview Build 17095

De SDK kan gebruikt worden met Windows 10 Insider Build 17093 en nieuwer. De SDK brengt bug fixes en andere veranderingen naar de manier waarop API’s werken. Verder zijn er nieuwe C++/WinRT headers en een cppwinrt compiler toegevoegd. Die maken het makkelijker om componenten van derden te gebruiken.