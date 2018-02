SpaceX lanceert dit weekend eerste experimentele internetsatellieten

Networking

Er zijn een aantal grote technologiebedrijven die verschillende manieren zoeken om het internet voor meer mensen beschikbaar te maken. Zo denken Google en Facebook aan grote ballonnen, maar denkt Elon Musks SpaceX aan satellieten. Daarvan zullen dit weekend nog de eerste twee exemplaren gelanceerd worden.

In een brief van SpaceX aan de FCC, die gespot werd door CNET en vandaag online verscheen, valt te lezen dat de eerste twee internetsatellieten dit weekend nog in een baan rond de aarde gebracht worden. Eerder al had het bedrijf aangekondigd eind 2017 of begin 2018 met de eerste proefsatellieten te komen.

Netwerk in 2019

SpaceX heeft het plan gevat om, als de proefsatellieten hun werk goed doen, in 2019 al de eerste operationele internetsatelliet te lanceren. Dat zal ervan af hangen hoe de twee proeven het doen. Een van de Falcon 9-raketten, die dit weekend de observatiesatelliet Paz zal lanceren voor de Spaanse overheid, neemt ook de Microsat-2a en -2b met zich mee.

Interessant aan de missie is dat de raketten oorspronkelijk op een hoogte van 514 kilometer in een baan rond de aarde gebracht zouden worden. Daar de Paz op 511 kilometer rond de planeet zal draaien, is dat niet mogelijk. Tegelijk denkt SpaceX dat dit relatief weinig invloed zal hebben op de missie en is er geen risico op botsingen met ruimtepuin.

Satellietnetwerk

De komende jaren wil SpaceX in totaal 4.425 satellieten lanceren, die gezamenlijk voor een wereldwijd internetnetwerk moeten zorgen. De lanceringen zullen tot 2024 duren en met het geld dat hiermee verdiend wordt, wil het bedrijf zijn Marsmissies met de Falcon Heavy-raket financieren.

Afgelopen weekend vond er een statische test met de betreffende Falcon 9-raket plaats. Die was succesvol, en op basis daarvan heeft men besloten de raket op 17 februari te lanceren. Dat zal om 14:17 Nederlandse tijd zijn.