Equinix koopt voor 800 miljoen dollar Infomart Dallas

Business

Equinix heeft een definitief akkoord bereikt met ASB Real Estate Investments om Infomart Dallas over te nemen. Hierbij komt 800 miljoen dollar kijken, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 640 miljoen euro. Infomart Dallas is een interconnectie hub die vier Equinix IBX datacenters huisvest.

Equinix geeft aan dat de deal de mogelijkheid biedt om uit te breiden in de Dallas-regio. Dit is een belangrijke interconnectie- en datacenter hub voor het zuidwesten van de Verenigde Staten. Veel van de grootste steden van de VS bevinden zich immers in dezelfde staat als Dallas, namelijk Texas. Op basis van populatie behoren Houston, San Antonio en Dallas tot de top tien van grootste steden van Amerika.

Equinix president Karl Strohmeyer zegt dat Dallas een steeds belangrijker punt wordt voor bedrijven die overgaan op digitaal. Door de overname kunnen bestaande en nieuwe klanten hun activiteiten schalen met Equinix. Hieronder valt een portfolio aan interconnectie-mogelijkheden, waaronder on-demand connecties met partners en infrastructuur in iedere Equinix-locatie wereldwijd door de nieuwe mogelijkheden van Equinix Cloud Exchange Fabric.

De transactie bestaat uit een lening en contanten, al is het onduidelijk hoe de verhouding ligt. Zo’n 50 werknemers van Infomart zullen na de overname een Equinix-medewerker worden. Het bedrijf verwacht dat de overname medio 2018 definitief afgerond wordt. Bij overnames moeten regelgevende autoriteiten immers nog goedkeuring geven.

Meerdere overnames

Met het kopen van Infomart bereikt Equinix alweer de tweeëntwintigste overname. In mei 2017 werd er nog 3,6 miljard dollar neergelegd om 29 datacenters van Verizon over te nemen. Eind vorig jaar zagen we nog een akkoord met Ontario Teachers’ Pension Plan, waardoor Equinix de volledige beschikking over de Australische datacentergroep Metronode krijgt. Die deal kostte ongeveer 792 miljoen dollar.