Eerste blik op Nokia 7+ met Android One

Juho Sarvikas, Chief Product Officer van HMD Global en daarmee verantwoordelijk voor de Nokia-smartphones, liet eerder dit jaar nog weten dat zijn bedrijf dit jaar iets “geweldigs” zou onthullen tijdens het Mobile World Congress. Nu lijkt het erop dat we al weten wat: de Nokia 7+ met Android One.

Niemand minder dan Evan Blass, die regelmatig foto’s en specificaties van nieuwe smartphones online zet, plaatste beelden op zijn Twitter-account van de smartphone. De beelden tonen een telefoon met een display met beeldverhouding van 18:9, met een witte achterkant en oranje accenten. Maar het interessantste onderdeel is het Android One logo.

De specificaties

Blass onthulde een aantal specificaties van de Nokia 7+. Het toestel heeft een 6-inch display met FullHD+ resolutie van 2.160 bij 1.080 pixels. De telefoon draait op een wat lichtere Qualcomm Snapdragon 660-processor, met vier gigabyte aan werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64 gigabyte.

Andere specificaties die onthuld zijn, betreffen onder meer de achterkant. Daar zit naar het schijnt een dubbele camera met lenzen gemaakt door Zeiss. Het zou gaan om een 12-megapixelsensor en een 13-megapixelsensor. De tweede sensor schijnt over tweemaal optische zoom te beschikken. Verder zou Zeiss ook een selfiecamera geleverd hebben met 16-megapixelsensor. Tot slot zou de smartphone een usb-c ingang hebben en nog een microSD-ingang.

Android One

Android One is door Google bedacht om in te spelen op het groeiende aantal skins dat fabrikanten over Android heen leggen. De bedoeling is dat fabrikanten die zich bij dit programma aansluiten, geen aanpassingen doen en simpelweg Android leveren zoals Google dat doet.

Nokia houdt op 25 februari zijn MWC-persconferentie. Daarbij zal naar verluidt in elk geval de Nokia 7+ onthuld worden.