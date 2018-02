Plantronics introduceert zakelijke headset Voyager 6200 UC

Hardware

Plantronics laat aan Techzine weten over zijn nieuwe zakelijke headset, de Voyager 6200 UC. Het gaat om de eerste bluetooth-headset van het bedrijf met oordopjes, nekband en noise-cancelling. Het apparaat is te integreren met Unified Communications (UC)-applicaties.

De vier aanwezige omnidirectionele microfoons registreren geluid uit alle richtingen. Door de clear talk-technologie van Plantronics moet er een professionele audiobeleving aan beide zijden van de lijn zijn. Er is actieve en passieve ruisonderdrukking, die zorgen voor focus in omgevingen met veel lawaai en afleiding. Breedband radio realiseert heldere gesprekken en hifi-stereo van gewenste kwaliteit, met name belangrijk bij muziek.

Gebruikers kunnen in stereo naar gesprekken of media luisteren en simpelweg een oordopje uitdoen, zodat ze zich meer bewust zijn van de omgeving. Bij een inkomend gesprek en bij een waarschuwing vibreert de nekband. Bovendien is er certificering voor Microsoft Skype for Business en compatibiliteit met Cisco Jabber, Microsoft Teams en andere applicaties.

We zien ook dat acht apparaten te koppelen zijn, twee apparaten tegelijkertijd te verbinden zijn en er een draadloos bereik tot 30 meter is. De gesprekstijd komt uit op maximaal negen uur, terwijl de maximale luistertijd 16 uur bedraagt. De headset waarschuwt gebruikers via een gefluisterd bericht in het oor als ze praten terwijl de mute-functie is ingeschakeld.

Plantronics Manager Pro

De Voyager 6200 UC wordt ondersteund door het afzonderlijk verkrijgbare Plantronics Manager Pro. Hiermee kunnen IT-managers apparaten in het gehele bedrijf beheren en onderhouden, inclusief gebruiks- en akoestische analyse. Daarnaast is de gebruikerservaring te configureren, firmware te beheren en voorspellende analyses te doen.

De headset is verkrijgbaar in het zwart en zandkleur. Geïnteresseerden kunnen de Voyager 6200 UC aanschaffen voor een adviesprijs van 279,95 euro.