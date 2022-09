Lenovo introduceert de ThinkReality VRX. De meeste virtual reality-headsets zijn ontworpen voor consumenten, maar Lenovo wil doorbreken op de zakelijke markt. De ThinkReality VRX focust op cybersecurity, cloudintegraties en beheeropties.

In oogopslag is de ThinkReality VRX vergelijkbaar met de populairste virtual reality (VR)-headsets van het moment, waaronder de Meta Quest en HTC Vive. Het model biedt zes vrijheidsgraden (6DoF) en de lenzen hebben een pass-through-instelling, waardoor mixed reality (MR)-applicaties worden ondersteund.

De headset heeft drie modi. Ten eerste kunnen gebruikers het model op een laptop of desktop aansluiten. VR-applicaties worden op het externe apparaat uitgevoerd en naar de headset gestreamd. Ten tweede is het model op zichzelf in staat om VR-applicaties uit te voeren. Het geïntegreerde Snapdragon XR-platform bevat een CPU en GPU. Ten derde ondersteunt het model Nvidia CloudXR. De oplossing maakt het mogelijk om VR-applicaties op een externe server uit te voeren en naar de headset te streamen.

Lenovo richt het model op zakelijke gebruikers. Zakelijke VR-applicaties als trainingssimulaties hebben krachtige hardware nodig om vloeiend te draaien. De meeste gebruikers zullen de headset in combinatie met desktops, laptops of Nvidia CloudXR gebruiken, want de prestaties van een gemiddelde server of high-end pc zijn stukken beter dan het geïntegreerde platform.

ThinkReality VRX

Tot nog toe hebben we geen eigenschappen vermeld die de ThinkReality VRX onderscheiden van populaire VR-headsets voor consumenten. Er zijn wel degelijk verschillen. Het model wordt geleverd met een ingebouwd softwareplatform waarmee beheerders headsets op schaal kunnen uitrollen en beheren. Ook maakt het platform het mogelijk om updates op afstand te leveren en prestaties te monitoren.

Daarnaast liet Lenovo weten dat het model door een “pakket van end-to-end diensten” wordt ondersteund. De organisatie verwijst naar het feit dat klanten bij Lenovo kunnen aankloppen voor hulp bij cloudimplementaties, technische support en advies.

Tot slot stelt Lenovo dat het model met meerdere securitymaatregelen is beveiligd. “De zakelijke VR-oplossing ondersteunt enterprise-grade beveiligingspraktijken met een veilige supply chain en productieproces dat elke leverancier van componenten en diensten grondig doorlicht”, aldus de organisatie.

Beschikbaarheid

De ThinkReality VRX wordt eind 2022 beschikbaar voor een select aantal partners van Lenovo. Algemene beschikbaarheid volgt in het begin van 2023. De organisatie maakt de prijs van het model tijdens de lancering bekend.

Tip: Wat hebben de Web Summit, Metaverse en Facebook met elkaar gemeen?