Poly komt met draadloze Voyager-headsets voor hybride werken

Poly heeft de Voyager 4300 UC Series gelanceerd. Deze serie headsets is gemaakt voor hybride werkomgevingen.

De headsets beloven een hoog draagcomfort en draadloze connectiviteit tot vijftig meter. Hierdoor zijn gebruikers niet meer aan een vaste plek, zoals bureau of keukentafel, gebonden. De headset is ook leverbaar in een stereoversie met twee oorkussens, of met één oorkussen.

De headset heeft ook een gebruiksvriendelijke mute-knop en beschikt over een zogenoemde Dynamic Mute Alert-feature. Deze functionaliteit waarschuwt gebruikers als ze praten terwijl ze nog op mute staan.

Daarnaast bieden de headsets uit de Voyager 4300 UC Series een uitstekende professionele audiokwaliteit. Zo blokkeert Poly’s Acoustic Fence-technologie ongewenst achtergrondgeluid en zorgt de Poly SoundGuard Digital-technologie voor een veilige en comfortabele luisterervaring met natuurlijk klinkende spraak. Binnen vergaderingen moet dit iedereen de beste geluidservaring bieden.

USB-adapter

Andere functionaliteit van de Voyager 4300 UC Series headsets is de bijgeleverde BT700-USB-adapter. Hierdoor beschikt de Voyager 4300 UC Series over naadloze connectiviteitsopties met een smartphone of computer naar keuze. Dit met name om gebruikers meer een ervaring van vaste conferencingoplossingen te geven.

Microsoft Teams en Zoom

Daarnaast zijn de headsets ook geschikt voor conferencingplatforms als Microsoft Teams en Zoom. De Microsoft Teams-gecertificeerde versie van de headset is uitgerust met een speciale Microsoft Teams-knop die bij indrukken meteen de Teams-app opstart. Ook voorziet deze versie van de headset in visuele meldingen als er een Teams-notificatie binnenkomt. Voor probleemloze Zoom-vergaderingen beschikt de specifieke voor Zoom-gecertificeerde headset over remote call control. Met deze functionaliteit kunnen gesprekken worden opgestart of worden beëindigd. Ook is het mogelijk het volume te beheren – en mute sync om het geluid van de call uit te zetten.

De Voyager 4300 UC Series headsets zijn binnenkort verkrijgbaar en kosten vanaf 197,50 euro.