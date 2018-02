Deal Ruckus en Dell EMC om draadloze producten onder naam Dell te leveren

Business

Ruckus Networks maakt bekend dat het een wereldwijde Original Equipment Manufacturing (OEM)-overeenkomst met Dell EMC heeft getekend. In deze deal is vastgelegd dat Ruckus zijn portfolio van draadloze oplossingen gaat leveren onder de merknaam Dell.

Naast Ruckus’ producten voor het internet of things (IoT) en voor Citizens Broadband Radio Services (CBRS) voor het LTE-netwerk, vallen hieronder ook de access points (AP’s), controllers, gevirtualiseerde en data-analyses middelen en Cloudpath-software voor beveiligde netwerktoegang. Deze overeenkomst biedt eindgebruikers van Dell EMC toegang tot het portfolio van beveiligde draadloze connectivity oplossingen van Ruckus.

De deal is per direct ingegaan en omvat een reeks van sales-, marketing- en klant-ondersteuningsprogramma’s in internationale markten. Daaronder vallen onder meer Aziatisch-Pacifisch, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

De toegang tot Ruckus Cloudpath-oplossingen is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Dit is een beveiligde netwerktoegang voor bring your own device (BYOD), gastgebruikers en IT-apparaten. Het gaat om een leveranciers neutrale oplossing voor policy beheer en onboarding, gebaseerd op het gebruik van Public Key Infrastructure-certificaten. Dit biedt policy beheer en onboarding met een intuïtieve gebruikerservaring, waardoor bedrijven op een eenvoudige wijze beveiliging kunnen inzetten.

Dan Rabinovitsj, president van Ruckus Networks, geeft aan dat het marktbereik en de merknaam Dell EMC complementair is aan Ruckus. Het weerspiegelt een groeipad voor beide partijen in diverse branches, zoals onderwijs, de overheid, infrastructuur en dienstverleners. Rabinovitsj ziet Dell EMC’s kracht in opslag en schaalbare computerplatforms als essentiële voorwaarden. Volgens hem zijn compleet gebundelde oplossingen nodig om te concurreren en winnen.