Gebruik data analytics en AI om de organisatie te transformeren

Digitale transformatie wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie. Vooral data analytics en kunstmatige intelligentie (AI) spelen hierin een grote rol. De bedrijfsvoering kan door de technologieën efficiënter en simpeler. Goede bedrijfsleiders en managers zien de kansen van digitale transformatie en investeren in analytics en AI.

Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf organisaties digitale transformatie-initiatieven heeft versneld. Ongeveer evenveel bedrijven vinden hun business modellen ook opnieuw uit. Als er zelfs naar Covid-19 en bijbehorende maatregelen gekeken wordt, dan stelt 89 procent van de bedrijven vanwege de disruptie een schaalbare en agile IT-infrastructuur nodig te hebben. Daarmee erkent C-level de digitale transformatie-kansen en focussen ze op technologie die het ondersteunt. Een meerderheid geeft bijvoorbeeld aan AI- en datamodellen in te zetten voor het voorspellen van disruptie.

Succesvol navigeren in dit tijdperk vereist uiteindelijk de commitment van de organisatie om niet alleen mensen en processen te veranderen, maar ook om de omgeving te veranderen. Dit van “de edge naar de core naar de cloud”. Data analytics en AI staan aan de basis van de initiatieven en er zijn vele kanen om ermee te beginnen. Ben je benieuwd hoe jouw organisatie het best kan beginnen? Via onderstaand formulier download je een formulier waarin Dell Technologies (in samenwerking met Intel) het verder toelicht.