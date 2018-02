Nog meer beelden en specificaties Samsung Galaxy S9 en S9+ gelekt

Mobile

Er is nog maar een week te gaan tot de onthulling van de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+. Maar het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft niets meer te onthullen. Vandaag is er weer een nieuw lek, waarmee we niet alleen een hele reeks foto’s hebben, maar ook de definitieve specificaties.

De Duitse site WinFuture wist de hand te leggen op nieuwe beelden van de smartphones, die onder meer een paarse telefoon laten zien. Daarmee maakt Samsung de telefoons beschikbaar in nog een nieuwe kleur. Maar verder zijn er vooral dus details over de telefoons.

De Samsung Galaxy S9 en S9+

Naar verluidt krijgt de Galaxy S9 een 5,8-inch scherm en beschikt de S9+ over een 6,2-inch display. Beide toestellen krijgen een resolutie van 2.960 bij 1.440 pixels en zien er ongeveer hetzelfde uit als de Galaxy S8 en S8+. Dat houdt vooral in dat er voorop geen ruimte meer is voor een thuisknop en dat het scherm afgeronde hoeken heeft.

Onder de motorkap draaien de Android Oreo-telefoons op een Snapdragon 845-processor. Die van de S9 krijgt een werkgeheugen van vier gigabyte en de S9+ beschikt over zes gigabyte. Daarnaast beschikken beide toestellen standaard over 64 gigabyte aan opslagcapaciteit en is er nog een microSD-ingang voor extra geheugen.

Ook de batterijduur en camera’s van de toestellen verschillen. De S9 heeft een 3.000 mAh-accu en de S9+ eentje van 3.500 mAh. De S9 heeft verder een enkele camera met 12-megapixelsensor en een F1.5/2.4-diafragma. De S9+ krijgt daar nog een tweede camera bij, die eveneens een 12-megapixelsensor heeft en een F/2.4-diafragma. De toestellen worden op 25 februari onthuld, op de vooravond van het Mobile World Congress in Barcelona. De toestellen schijnen per 8 maart in de winkel te liggen.