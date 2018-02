Samsung begint productie zakelijke SSD PM1643 met 30,72 TB

Hardware

Samsung maakt bekend dat de massaproductie van de Serial Attached SCSI (SAS) solid state drive (SSD) PM1643 van start gegaan is. Deze kent een capaciteit van 30,72 TB, twee keer de hoeveelheid opslag ten opzichte van de SSD-lijn die Samsung in 2016 introduceerde. Het product is bedoeld voor aankomende enterprise opslagsystemen.

De PM1643 maakt gebruik van de vierde generatie V-Nand-technologie, met 64-laags, 3-bit 512-gigabit (Gb) chips. Door 32 van de nieuwe 1 TB NAND-flash packages te combineren is de verbetering mogelijk. Elke bevat 16 gestapelde lagen 512 Gb V-NAND-chips. Bij deze 1 TB packages is het mogelijk om ongeveer 5700 5 GB full HD filmbestanden op te slaan binnen een 2,5-inch opslagapparaat.

Ook op het gebied van performance wil Samsung een toename realiseren. Gebaseerd op een 12 Gb/s SAS-interface bereikt de PM1643 willekeurige lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 400.000 IOPS en 50.000 IOPS. De sequentiële lees- en schrijfsnelheid komen uit op respectievelijk 2100 MB/s en 1700 MB/s. Samsung claimt dat dit vier keer de willekeurige leessnelheid en drie keer de sequentiële leessnelheid van een doorsnee 2,5-inch SATA SSD vertegenwoordigt.

Het bedrijf maakt gebruik van een controller-architectuur die negen van de vorige generatie controllers combineert. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor storage. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van Through Silicon Via (TSV)-technologie om 8 Gb DDR4 chips met elkaar te verbinden. Zo ontstaan er tien 4 GB TSV DRAM exemplaren, wat in totaal leidt tot 40 GB DRAM. Volgens Samsung is dit de eerste keer dat de technologie in een SSD gebruik wordt.

Activiteiten op SSD-markt

Het is de bedoeling dat later dit jaar ook varianten met 15,36 TB, 7,68 TB, 3,84 TB, 1,92 TB, 960 GB en 800 GB op de markt komen. Het bedrijf noemt echter geen verschijningsdata voor die uitvoeringen. Onlangs kwam Samsung overigens nog met de Samsung 860 EVO SSD en de 860 Pro SSD. De SATA-modellen dienen als opvolger van de 850-serie. In onze review lees je alles over de recente SSD’s van het bedrijf.