Samsung heeft nieuwe storagetechnologieën gepresenteerd voor big data. Onder meer met Petabyte Storage, een petabyte-schaal SSD. Het gaat in totaal om vier nieuwe technologieën.

Samsung komt met de nieuwe generatie ‘Petabyte Storage’-technologie. Deze technologie moet ervoor zorgen dat op een enkele server straks meer dan 1 PB aan data kan worden opgeslagen. Dit moet leiden tot meer storagecapaciteit op dezelfde datacenteroppervlakte, maar met een minimum aantal servers. Dit moet onder meer leiden tot minder energieverbruik.

Memory-semantic SSD en ML-storage

De techgigant introduceert daarnaast zijn ‘Memory-semantic SSD’ en voor ML geoptimaliseerde storage aan. De Memory-semantic SSD moet de voordelen van zowel storage als DRAM-geheugen met elkaar combineren. Hiervoor wordt Compute Express Link (CXL) interconnect-technologie met een ingebouwde DRAM-cache gecombineerd. Dit moet voor de SSD tot 20 keer betere random read-snelheden en latency opleveren.

De gecombineerde technologie zorgt ervoor dat kleine data ‘brokjes’ veel sneller worden weggeschreven. Vooral is dit voor AI/ML-toepassingen en -workloads voor het sneller verwerken van kleine datasets geschikt. Samsung ziet deze memory-semantic SSD ook als een aparte technologie voor specifiek AI- en ML-oplossingen.

Telemetrietechnologie

Als laatste nieuwe technologie komt Samsung nu met verbeterde telemetrietechnologie voor SSD’s in datacenters. Deze technologie verzamelt door mensen leesbare metadata uit belangrijke onderdelen van de SSD’s van klanten. Denk daarbij aan metadata over NAND Flash, DRAM , de SSD controllers en de firmware. Op basis van deze telemetrie kunnen datacenters makkelijker potentiële problemen ontdekken en voortijdig oplossen. Dit komt de betrouwbaarheid en efficiëntie van deze datacenters ten goede.

Overige aankondigingen

Verder heeft Samsung aangekondigd dat de in mei dit jaar aangekondigde UFS1.0 mobiele storage deze maand in massaproductie gaat. Deze storagetechnolgie zal een belangrijk onderdeel zijn in de nieuwe high-end smartphones die de Zuid-Koreaanse techgigant op markt gaat brengen. De storagetechnologie helpt bij mobile gaming en zal ook worden gebruikt voor mobiele AR- en VR-oplossingen.

Ook zijn twee zakelijke SSD’s aangekondigd. De Samsung PM1743 is de eerste PCIe 5.0 SSD ter wereld. De nu ook in massaproductie genomen Samsung PM1653 SSD is de eerste 24G SAS SSD.

