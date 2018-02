Spotify komt met eigen hardware

Hardware

Het gerucht was er al enige tijd, maar lijkt nu bewaarheid te worden: Spotify werkt aan eigen hardware. Het Zweedse bedrijf heeft drie vacatures online gezet voor de hardwaredivisie die het nog aan het opzetten is. De bedoeling is om snel een slimme speaker op de markt te brengen.

De vacatures werden gespot door MusicAlly. Volgens een van de vacatureteksten is Spotify “bezig met het maken van zijn eerste fysieke producten”. Om die op de markt te brengen, geeft het momenteel een operationele organisatie vorm voor de “fabricage, leveringsketen, verkopen en marketing” van die producten.

Innovatieve ervaringen

De vacatures die vervuld moeten worden zijn voor managers: het Zweedse streamingbedrijf zoekt een projectmanager, een senior projectmanager en een operations manager. Zij moeten middels “connected hardware” bijdragen aan de vorming van “innovatieve Spotify-ervaringen”.

Eerdere vacatures wezen er al op dat Spotify druk bezig is met het vormen van een “product dat zijn categorie vormt, zoals de Pebble Watch, Amazon Echo en Snap Spectacles”. Ook hintte het bedrijf er in eerdere teksten naar dat het werkt aan een spraakassistent, een beetje zoals Apple, Amazon, Google en Samsung er ook een hebben.

De kans is groot dat Spotify met hardware komt die bepaalde unieke aspecten met zich meebrengt, een beetje zoals de Pebble Watch en Spectacles dat deden. Die waren behoorlijk apart omdat ze niet echt bij het merk pasten. En ze waren bijzonder, omdat er geen soortgelijke producten bestonden. Dat leidde in beide gevallen tot goede verkopen (al bleek de Spectacles uiteindelijk niet populair genoeg voor een tweede editie0.

Waarmee komt Spotify?

Er zijn een paar mogelijkheden voor de hardware waarmee Spotify kan komen. Aangezien het ’s werelds grootste muziekstreamingdienst is, zal het een product zijn dat in die categorie valt. Zo lijkt een slimme speaker, een goede hoofdtelefoon of iets anders dat de software-ervaring aanvult een goede mogelijkheid.

De kans is overigens groot dat het bedrijf wel enig succes zal boeken met zijn product. Het heeft wereldwijd meer dan 70 miljoen betalende abonnees en daarmee een enorm bereik. Wanneer de producten mogelijk verkrijgbaar zullen zijn is nog niet bekend.