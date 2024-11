OpenAI investeert in het bouwen van hardware

OpenAI gaat zijn aanbod uitbreiden met hardware-oplossingen. De mogelijkheid ligt er nu het bedrijf Caitlin Kalinowski wist te strikken. De vroegere manager van het ontwikkelingsteam voor AR-brillen bij Meta.

Kalinowski geeft aan betrokken te zullen zijn in de ontwikkeling van robotische- en consumenten-hardware in de nieuwe rol bij OpenAI. Er zijn geen details bekend over de hardware-plannen van OpenAI. Kalinowski deelt daar ook niet veel over op X. “In mijn nieuwe rol zal ik mij in eerste instantie richten op het roboticawerk en de partnerships van OpenAI om AI in de fysieke wereld te brengen en de voordelen ervan voor de mensheid te ontsluiten.”

Financiële uitdagingen

De uitbreiding naar hardware zou als een poging van OpenAI kunnen worden gezien om betere financiële resultaten te behalen. De chatbot van het bedrijf heeft het namelijk moeilijk om bij te blijven met de innovaties van concurrenten in het AI-veld. Dat zorgt ervoor dat gebruikers verdwijnen en ook hoofdinvesteerder Microsoft voorzichtig alternatieven lijkt te bekijken.

Het bedrijf moet bekijken hoe het zichzelf in de toekomst kan blijven verzekeren van financiële middelen nu de bekende pistes lijken op te drogen. In de recente kapitaalronde heeft het bedrijf zijn reserve goed weten aan te vullen, maar dat is wel ten koste gegaan van het vertrouwen van verschillende managers. Zij vertrokken naar concurrenten of focussen zich momenteel op het oprichten van een eigen AI-bedrijf.

Lees ook: Kapitaal of veiligheid: OpenAI ondergaat de gevolgen van kiezen voor kapitaal