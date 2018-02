‘Apple komt dit jaar met drie iPhones waaronder een 6,5-inch OLED-toestel’

Vandaag is er iets meer duidelijkheid ontstaan over het plan van Apple om grotere, snellere en goedkopere versies van de iPhone X uit te brengen. Financieel persbureau Bloomberg wist de nodige details te onthullen over de plannen van het bedrijf uit Cupertino en focust zich vooral op wat het omschrijft als een “gigantische high-end iPhone”.

Bloomberg beschikt naar eigen zeggen over bronnen binnen Apple en de fabrikanten die voor de iPhone-maker actief zijn. Die gaven nieuwe details over de in september of oktober te lanceren toestellen. Het schijnen er drie te worden, waaronder een 5,8-inch OLED iPhone, een 6,1-inch lcd-toestel en een 6,5-inch OLED iPhone. Over die laatste heeft Bloomberg het meeste te melden.

Nieuwe toestellen

Apple wil volgens het persbureau een zo groot mogelijke groep mensen aanspreken met de nieuwe apparaten. Het bedrijf zou denken dat vooral de hoge prijs van de iPhone X ertoe geleid heeft dat minder mensen het apparaat kopen dan oorspronkelijk verwacht werd en daar wil men natuurlijk iets mee doen bij de volgende generatie toestellen.

Om die reden zouden we dit jaar dan ook drie nieuwe apparaten mogen verwachten, met wisselende schermgroottes, typen display en verschillende prijzen. De 6,5-inch iPhone schijnt de duurste te worden, met een OLED-scherm dat over een resolutie van 1.242 bij 2.688 pixels zou beschikken. Het toestel zou ook een dual-sim ingang krijgen of een e-sim die ook dubbele simkaarten ondersteunt.

Alle drie de toestellen zouden verder voorzien worden van eenzelfde design als de iPhone X. Dat betekent dat er dus geen thuisknop meer is, maar wel een groot scherm dat vrijwel de hele voorkant van het toestel bedekt. Daarnaast zouden alle toestellen voorzien worden van de nieuwe generatie A12-processoren en stalen frames.

Tot slot zou Apple nog overwegen om de gouden kleur terug te brengen naar de producten. Eerder probeerde het bedrijf de X daarvan te voorzien, maar productieproblemen maakten dat Apple uiteindelijk afzag van die plannen. Dat terwijl alle iPhones sinds de 5C (en zelfs de iPhone 8) voorzien waren van een gouden kleuroptie.