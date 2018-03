Dell EMC leidt globale groei in serveropbrengsten

Gartners meest recente serverrapport heeft aangetoond dat de wereldwijde serveropbrengsten in het vierde kwartaal van 2017 met 25,7% zijn gestegen. Dell EMC leidt de ranglijst met 19,4% van de omzet van het wereldwijde marktaandeel in het vierde kwartaal. Dankzij deze indrukwekkende resultaten van het vierde kwartaal van 2017 konden de resultaten van het volledige jaar positief worden afgesloten.

Volgens het rapport van Gartner was er een totale stijging over het hele jaar van 3,1%. In EMEA stegen de opbrengsten met 19,9% terwijl de zendingen met 7,9% daalden. De leiding van DELL EMC op de wereldwijde ranglijst met 19,4% van de omzet in het vierde kwartaal werd gevolgd door HPE met 19,3% en IBM op de derde plaats met 14,1% van het wereldwijde marktaandeel.

De vrij onbekende speler Inspur Electronics kwam volgens een bericht op CloudPro op de vierde plaats dankzij de enorme groei die deze maakte van 127% op jaarbasis. Ook IBM en Dell EMC behaalden een indrukwekkende groei op jaarbasis namelijk van respectievelijk 51,4% en van 39,9%.

“De servergroei werd aangedreven door relatief sterke economieën van over de hele wereld tijdens het kwartaal,” zei Jeffrey Hewitt, de vice-president van Gartner. “Dit was een enigszins verrassend kwartaal omdat de kracht werd tentoongesteld in een verscheidenheid aan positieve serverzendingen en omzetmixen in bijna alle geografische gebieden. De vooruitzichten voor 2018 suggereren dat de groei op bescheiden voet zal doorgaan waarbij eindgebruikers van ondernemingen een voortdurende hybride aanpak hanteren voor zowel on-premises als openbare cloudkeuzes op basis van de doelstellingen van hun serverapplicatie.”

Dankzij de indrukwekkende resultaten van het vierde kwartaal van 2017 konden de resultaten van het volledige jaar positief worden afgesloten, waarbij de leveringen met 3,1% stegen ten opzichte van 2016 en de opbrengsten met 10,4% toenamen. Gartner zette uiteen dat de reden voor deze positieve groei kwam door de keuzes die bedrijven maakten. Zij besloten namelijk massaal de sprong naar digitale oplossingen te maken.

Ook onderzoeksdirecteur van Gartner, Adrian O’Connell, gaf in het bericht van CloudPro uitleg over de achtergrond van de groei en temperde daarmee een beetje de positiviteit. “De belangrijkste reden voor de omzetgroei blijft de toenemende kosten van bepaalde componenten als gevolg van tekorten aan leveranciers waarbij leveranciers die kostenstijging doorgeven aan gebruikers.”